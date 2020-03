Ogromny wzrost zachorowań w Portugalii. „Zamknijcie granice!”

Z soboty na niedzielę liczba zachorowań na koronawirusa w Portugalii wzrosła ponaddwukrotnie – stwierdzono już 245 przypadków występowania Covid-19. W tym samym czasie blisko 170 tys. osób zwróciło się do rządu Antonio Costy o natychmiastowe zamknięcie granic.

Najwięcej przypadków zachorowań na Covid-19 notowanych jest w aglomeracji Lizbony, a także w dystrykcie Porto, na północy kraju.



Przez całą niedzielę władze Portugalii kierują do obywateli apele za pośrednictwem środków masowego przekazu. W związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa, nawołują do pozostania w domach. Przypominają też o obowiązującym od piątku stanie zagrożenia epidemicznego.



Tymczasem od sobotniego popołudnia blisko 170 tys. obywateli Portugalii podpisało się pod cyrkulującą w internecie petycją, żądającą od Costy zamknięcia granic z Hiszpanią, w której liczba zmarłych na koronawirusa wyniosła w niedzielne popołudnie 288.



„Pozamykali nas w domach, ale sami nie kwapią się zamknąć granic z Hiszpanią zdominowaną przez koronawirusa” – ocenił politykę rządu Costy popularny w Portugalii pisarz Miguel Sousa Tavares.



Od niedzieli na portugalskim archipelagu Madery obowiązuje obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich osób przybywających samolotami. Wcześniej podobne rozwiązanie wprowadził regionalny rząd Azorów. Oba autonomiczne gabinety wezwały w sobotę premiera Costę do natychmiastowego zamknięcia granic.



W niedzielę rano na Azorach potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na Covid-19. Na Maderze dotychczas nie wykryto koronawirusa.



Wprawdzie od piątku do 9 kwietnia obowiązuje w Portugalii stan zagrożenia epidemicznego, ale rząd ograniczył jedynie napływ turystów wycieczkowcami. W dalszym ciągu funkcjonują też placówki handlowe oraz punkty gastronomiczne.



W niedzielę na lotnisku w Lizbonie samolot z turystami lądował średnio co dwie minuty.

