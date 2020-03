„Ta pandemia zmieni świat, wiele osób umrze”. Członek WHO o koronawirusie

Ta pandemia zmieni świat, zachorują wszyscy i wiele osób umrze – taką opinię przedstawił w niedzielę członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca włoskiego ministra zdrowia profesor Walter Ricciardi.

Profesor zdrowia publicznego napisał: „Ekonomistom, którzy na całym świecie martwią się tym, co będzie »po« powiedziałabym, że trzeba zająć się tym, co jest, bezzwłoczne, bo w tej pandemii zachorują wszyscy, także młodzi ludzie i pracownicy służby zdrowia, a wiele osób umrze”.



„To wydarzenie, które zmieni świat, konieczne są nowe projekty” – dodał Ricciardi.

ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il “dopo” direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo e’ un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi