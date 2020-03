Powrót z Austrii przez Czechy możliwy tylko do północy. Udostępniono cztery przejścia

Ważna informacja dla Polaków, którzy zdecydowali się na powrót do kraju z Austrii. W sobotę Czechy zamknęły swoje granice, jednak do niedzieli do północy pozwalają na przejazd przez swoje terytorium Polaków. Przekroczenie granicy czesko-austriackiej jest jednak możliwe tylko w czterech miejscach.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W związku z zagrożeniem zdrowia obywateli koronawirusem czeski rząd wprowadził w czwartek na 30 dni stan wyjątkowy na całym terytorium państwa. Do Republiki Czeskiej nie będą wpuszczani obywatele państw o podwyższonym ryzyku zarażenia, a czeskim obywatelom zabroniono podróżowania do tych krajów. Są to Chiny, Iran, Korea Południowa, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania i Francja.



Jak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, w niedzielę do północy Polacy z Austrii mogą przejechać tranzytem przez Czechy do Polski.

Do północy Polacy jadący do lub z Austrii będą mogli tranzytem przejechać przez Czechy.



Przekroczenie granicy jestr możliwe tylko na czterech przejściach:

1. Dolní Dvořiště - Wullowitz

2. České Velenice - Gmünd

3. Hatě - Kleinhaugsdorf

4. Mikulov - Drasenhofen pic.twitter.com/WyEcsa6LXi — Tomasz Dawid Jędruchów (@tdjedruchow) March 15, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: MSZ, TVP

Tomasz Jędruchów, korespondent Telewizji Polskiej, wskazuje z kolei, że przekroczenie granicy możliwe jest na czterech przejściach czesko-austriackich:Dolní Dvořiště – WullowitzČeské Velenice – GmündHatě – KleinhaugsdorfMikulov – DrasenhofenTakże w Polsce od tego weekendu obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie szefa MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej. W jego załączniku znalazł się także wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść