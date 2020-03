Po zdemaskowaniu fake newsa „GW” o lekarzu, Wielowieyska i Kolenda-Zaleska atakują prezydenta

Politycy opozycji i dziennikarze zaatakowali prezydenta Andrzeja Dudę. Stworzyli fake newsa o tym, że podczas wizyty głowy państwa w jednym ze szpitali witał go „przebrany” za lekarza radny PiS. Po tym, jak fake newsa zdemaskowano – mężczyzna faktycznie jest lekarzem – Dominika Wielowieyska z „GW” i Katarzyna Kolenda-Zalewska z TVN nadal uderzają w prezydenta.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Zaczęło się od artykułu „Gazety Wyborczej” zatytułowanego „Pokazówka prezydenta Dudy w szpitalu w Garwolinie. Witał go radny PiS w stroju lekarza karetki”. Autor publikacji Wojciech Karpieszuk oznajmił, że podczas wizyty prezydenta w Garwolinie – Andrzej Duda spotkał się z lekarzami, ratownikami i personelem medycznym – głowę państwa przywitał radny PiS „w stroju lekarza karetki”.



Okazało się jednak, że mężczyzna – Krzysztof Żochowski – jest faktycznie lokalnym radnym PiS, a także dyrektorem miejscowego szpitala. Jeździ także karetką, tego dnia miał dyżur. – Gdybym się przebrał w garnitur, to byłaby przebieranka – powiedział portalowi tvp.info.



– W pogotowiu ratunkowym jeździłem, odkąd uzyskałem stosowne umiejętności, do 1995 r., kiedy przebyłem ciężki wypadek komunikacyjny. W związku z trudnościami kadrowymi, kilka lat temu wróciłem do pracy w pogotowiu ratunkowym i przez wszystkie te lata co miesiąc, za zgodą moich przełożonych, mam po kilka dyżurów – stwierdził lekarz.



Po zdemaskowaniu fake newsa dziennikarze – broniąca publikacji „Wyborczej” Dominika Wielowieyska i Katarzyna Kolenda-Zalewska z TVN nie przestały atakować prezydenta. Na uwagę dziennikarza Patryka Słowika, że „radny PiS witał prezydenta w stroju lekarza karetki z tego powodu, że jest lekarzem karetki” i „zasługuje na szacunek, a nie na wyśmiewanie” Wielowieyska napisała, że „lepiej, by prezydent nie zajmował się odwiedzaniem lekarzy, związanych z PiS”.

Ja obstawiam, że lepiej, aby PAD nie zajmował się odwiedzaniem lekarzy, związanych z PiS. Lekarze i bez tego mają dosyć pracy. A rząd zaleca, aby zostawać w domu i kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób. I tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. PAD nie daje dobrego przykładu. — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) March 15, 2020

Przepraszam, ale wydaje mi się to drugorzędne. Lekarz z PiS powinien powiedzieć sztabowi PAD, że organizowanie tych ustawek jest szkodliwe. Powtarzam: rząd apeluje o ograniczenie kontaktów. Obóz PiS się do tego nie stosuje. Jak widać w lekarzu zwyciężył działacz PiS. — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) March 15, 2020

Napisaliście, że prezydenta "witał radny PiS w stroju lekarza karetki", co okazało się kłamstwem. Teraz mówi Pani, że to DRUGORZĘDNE? — John (@JohnMcRac) March 15, 2020

Dominika ma racje. Byłam na miejscu, słuchałam prezydenta. Ta wizyta nie miała żadnego sensu poza wygłoszeniem transmitowanej wypowiedzi w tv. Tylko to. Miłego dnia. — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) March 15, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Pytana dalej, „po co uderzać w lekarza” wskazała, że „przecież to ewidentna ustawka obozu PiS”. „Jest Pan pewien, że tego dnia jeździł karetką?” – pytała. Na uwagę, że lepiej napisać „lekarz”, a nie „radny w stroju lekarza” dziennikarka oznajmiła, że to sprawa „drugorzędna”.„Napisaliście, że prezydenta witał radny PiS w stroju lekarza karetki, co okazało się kłamstwem. Teraz mówi Pani, że to drugorzędne?” – pytał Wielowieyską internauta.W obronie „GW” I Wielowieyskiej stanęła dziennikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska. Napisała w odpowiedzi na wpisy Wielowieyskiej, że „Dominika ma rację” pisząc, że atakowanie dziennikarzy za to, że piszą o rzekomej „ustawce”, to „absurd”. „Byłam na miejscu, słuchałam prezydenta. Ta wizyta nie miała żadnego sensu poza wygłoszeniem transmitowanej wypowiedzi w tv. Tylko to. Miłego dnia” – napisała Kolenda-Zaleska.