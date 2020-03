50 polskich dziennikarzy na zimowisku w Hiszpanii. „Dlaczego mielibysmy nie jechać?”

Tydzień temu grupa kilkudziesięciu polskich dziennikarzy udała się na narciarskie zimowisko do Hiszpanii. Kraj trwoży epidemia koronawirusa, jest tam już ponad sześć tysięcy zakażonych, prawie 200 osób zmarło. Wyjazd nie został odwołany. – Tydzień temu nie było rekomendacji, by nie jechać. Stosujemy się do wszystkich zaleceń GIS czy lokalnych władz – mówi portalowi tvp.info organizator wyjazdu.

Chodzi o wydarzenie, które co roku organizowane jest przez Press Club w Polsce. Od wielu lat dziennikarze wyjeżdżają za granicę w celach integracyjnych. Tym razem wyjazd, który organizowano od kilku miesięcy, przypadł w czasie pandemii koronawirusa. Celem – Hiszpania, gdzie prawie 200 osób zmarło wskutek zarazy.



Na Twitterze pojawiły się wpisy, w których internauci pytali, dlaczego wyjazd nie został odwołany. Użytkownicy pisali też, że wyjazd sponsorują m.in. spółki skarbu państwa. Jest to prawda, lecz spółki te nie są organizatorami zimowiska.



Portal tvp.info zwrócił się do organizatora wyjazdu Jarosława Włodarczyka z Press Clubu. Jak poinformował, zimowisko „to dziennikarska impreza środowiskowa organizowana od 26 lat, którą od lat rozmaite podmioty sponsorują”. – Mam jesteśmy tu od tygodnia, wyjazd był wcześniej zaplanowany. Nie było wcześniej żadnych rekomendacji MSZ ani GIS, żeby tu nie jechać – twierdzi.

Dodaje, że „żadni sponsorzy nie wysyłają nigdzie dziennikarzy”. – Sponsorzy sponsorują imprezę, która odbywa się od 26 lat. Wyjeżdżają dziennikarze od lewa do prawa. Dlaczego mielibyśmy nie jechać? Tydzień temu nie było rekomendacji by nie jechać. Stosujemy się do wszystkich zaleceń GIS czy lokalnych władz – mówi dodając, że przebywa tam 50 dziennikarzy.Dziennikarze mają wracać do Polski jutro.