Kolejny fake news opozycji. Zarzuca prezydentowi wożenie radnego PiS karetką. Jaka jest prawda?

„Czy radny PiS i dyrektor szpitala w Garwolinie, pan Krzysztof Żochowski, ten w stroju ratownika medycznego, jeździ w karetce NA CO DZIEŃ i pomaga pacjentom?” – zapytała na Twitterze jedna z internautek. Sprawą szybko zainteresowali się czołowi przeciwnicy rządu. Roman Giertych nazwał sytuację „dnem”, a Iwona Hartwich „żenującą maskaradą”. Jak się jednak okazało, radny jest jednocześnie lekarzem i regularnie niesie pomoc ludziom jeżdżąc karetką.

Wczoraj prezydent Andrzej Duda odwiedził Garwolin, gdzie spotkał się z lekarzami, ratownikami i personelem medycznym. Na lokalnym portalu egarwolin.pl pojawiła się relacja z wydarzenia, a na Facebooku Kancelarii Prezydenta nagranie. Oprócz głowy państwa, widać na nim m.in. Krzysztofa Żochowskiego, lokalnego radnego PiS i dyrektora miejscowego szpitala w stroju ratownika.



Sytuacja wzbudziła niemałe emocje wśród przeciwników rządu. „Czy radny PiS i dyrektor szpitala w Garwolinie, pan Krzysztof Żochowski, ten w stroju ratownika medycznego, jeździ w karetce NA CO DZIEŃ i pomaga pacjentom?” – napisała internautka o nicku „Aneta ObserwatorXY”.



Wiadomość podchwycił znany z opozycyjnych sympatii prawnik Roman Giertych. „Prezydent Andrzej Duda przebiera działaczy PiS za ratowników medycznych po to, aby udawać, że spotyka się w sprawie koronawirusa? To jest dno” – stwierdził na Twitterze. „Żenującą maskaradą” nazwała z kolei sprawę posłanka PO Iwona Hartwich.



Do sprawy odniósł się na Twitterze Radosław Fogiel. Jak wyjaśnił zastępca rzecznika PiS, Żochowski jest lekarzem i „poza dyrektorowaniem regularnie wsiada w karetkę i jeździ do chorych”.



„Mój kumpel z Sejmiku Mazowieckiego Krzysiek Żochowski. Dyrektor szpitala w Garwolinie. Ale bierze też często dyżury w pogotowiu. Wspaniały gość i dobry lekarz. Co się dzieje z Platformą? Co w nich wstąpiło?” – napisał z kolei były radny Artur Czapliński.

PAD przebiera działaczy PiS za ratowników medycznych po to, aby udawać, że spotyka się w sprawie koronawirusa? To jest dno. — Roman Giertych (@GiertychRoman) March 15, 2020

❗️Kampania prowadzona na Koronawirusie.



���� W Garwolinie #PAD rzekomo spotkał się z ratownikami medycznymi. Okazuje się, że za ratownika przebrał się dyrektor szpitala, radny PiS - Krzysztof Żochowski.



����‍♀️ Żenująca maskarada. pic.twitter.com/frDMFWVhVJ — Iwona Hartwich (@iwonahartwich) March 15, 2020

Mój kumpel z @SejmikMaz Krzysiek Żochowski. Dyrektor szpitala w Garwolinie. Ale bierze też często dyżury w pogotowiu. Wspaniały gość i dobry lekarz. Co się dzieje z Platformą? Co w nich wstąpiło? https://t.co/HAw6DchvKH — Artur Czapliński (@ArturCzaplinski) March 15, 2020

Rzekomo "przebrany za lekarza" Pan Krzysztof Żochowski chwilę przed spotkaniem z #PAD... wrócił właśnie z interwencji. 🚑 pic.twitter.com/dMuFZ3LUNG — Kasia Pawlak-Mucha (@KatarzynaPawlak) March 15, 2020

