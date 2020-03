12 tys. osób zgłosiło chęć powrotu do Polski. Pierwsze samoloty wylatują dzisiaj

12 tysięcy osób zgłosiło za pośrednictwem strony PLL LOT chęć powrotu do kraju; pierwsze samoloty wylatują dzisiaj do USA oraz Londynu – poinformował w niedzielę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. – Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad 2 tys., w tej chwili ta liczba szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet stu tysięcy – dodał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał, że w niedzielę w nocy tymczasowo zamknięte zostały granice Polski na wjazd dla cudzoziemców i przywrócona została czasowo kontrola graniczna. – Te wszystkie działania przebiegły bez większych problemów, ruch na granicach jest zmniejszony. W tej chwili wjeżdżają tylko obywatele polscy. Każdy, kto wjeżdża poddawany jest 14-dniowej kwarantannie – powiedział Dworczyk.



Szef KPRM poinformował, że na kilku przejściach na granicy z Niemcami tworzyły się kolejki, ale wyraził przekonanie, że będą one stopniowo rozładowywane. Dworczyk namawiał również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych Straży Granicznej dotyczącymi danych o tym, na których przejściach granicznych ruch jest mniejszy.



– W ciągu nocy od momentu uruchomienia tej możliwości blisko 12 tys. osób zgłosiło się za pośrednictwem strony LOT-u, swoją chęć powrotu do kraju. Pierwsze samoloty za ocean wylatują już dzisiaj, to są głównie Stany Zjednoczone, ale nie tylko. Też dzisiaj będą dwa pierwsze czartery zrealizowane z Londynu – poinformował szef kancelarii premiera.

– Będziemy mieli bardzo znaczący wzrost osób, które są poddane kwarantannie. Wczoraj to było nieco ponad 2 tys., w tej chwili ta liczba szacujemy, że dojdzie do kilkudziesięciu, a może nawet stu tysięcy – powiedział Dworczyk.Szef KPRM przekazał, że w związku z tym patrole policji będą też wzmocnione przez wojsko, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej jak i Wojska Operacyjne. Dodał, że „przyjęte niedawno przepisy umożliwiają wykorzystanie wojska w tym celu”.

– Wszystkie osoby, które do wczoraj były objęte kwarantanną, zostały poddane testom. Stąd ten przyrost pewnie gwałtowniejszy, niż w poprzednich dniach osób chorych. Pewnie też będzie dzisiaj ten przyrost bardzo wyraźny, w tej chwili jest ponad 100 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem – powiedział Dworczyk.



Zapewnił, że wbrew niektórym informacjom medialnym zabezpieczono w Polsce testy na koronawirusa w „ilości wystarczającej”.



Pytany o to, ile testów będzie wykonywanych dziennie stwierdził: „W zależności od potrzeby. To są wszystko decyzje lekarzy i służb sanitarnych”.



Dworczyk powiedział też, jakie tematy będą omawiane w czasie niedzielnego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. – Dzisiaj będziemy omawiać przede wszystkim sytuację z zapewnieniem pomocy osobom w kwarantannie i szeregom spraw związanych z implementacją decyzji z ostatnich dni – mówił.



Dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicę Polski transportem kołowym, Polskie Linie Lotnicze LOT tworzą trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą. Wczoraj zaczął działać portal lotdodomu.com. Za jego pośrednictwem Polacy przebywający poza granicami mogą zgłaszać potrzebę powrotu do kraju.