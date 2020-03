Od dziś obowiązuje kwarantanna dla wracających z zagranicy. Sprawdź, co to oznacza

Od 15 marca każda wracająca do Polski osoba zobowiązana jest poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie – informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Szczegółowe zasady kwarantanny podał GIS w komunikacie zamieszczonym na Twitterze. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł.

Kwarantannę odbywa się przez okres 14 dni pod adresem, który osoba poda w karcie lokalizacyjnej. „Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy” – czytamy w wydanym przez GIS komunikacie.



Inspektorat wydał też specjalne zalecenia, do których musi stosować się każda osoba odbywająca kwarantannę:



- Nie opuszczaj domu.



- Nie wychodź do sklepu.



- Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.

- Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.- Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.- Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

- Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.



- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.



- Zachowaj zasady higieny.



- Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.



- Monitoruj temperaturę ciała minimum dwa razy dziennie.



- W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.





- Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.



- W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą cię odwiedzić w czasie kwarantanny.



- W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie.



Lista placówek POZ udzielających teleporad jest dostępna na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: bit/ly/teleporady-lista



Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł.

