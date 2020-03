Sondaż prezydencki. Wyraźny spadek poparcia Kidawy-Błońskiej

Z sondażu pracowni Estymator dla dorzeczy.pl wynika, że największe szanse na wygraną miałby obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. Z kolei największy spadek poparcia zanotowała kandydatka Platformy Obywatelskiej.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na Andrzeja Dudę swój głos oddałoby 46,4 proc. badanych. Wobec poprzedniego sondażu, oznacza to wzrost poparcia o 1,6 pkt. proc.



Na drugim miejscu znalazła się kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, na którą głosować chce 20,4 proc. respondentów. Portal podaje, że kandydatka Platformy zalicza „wyraźny spadek poparcia – w stosunku do poprzedniego wyniku traci 4 pkt. proc”.



Podium z poparciem 11,4 proc. zamyka kandydat Lewicy Robert Biedroń z poparciem 11,4 proc. ankietowanych. To przyrost o 1,7 pkt. proc.



Za podium znaleźli się kolejno: Władysław Kosiniak-Kamysz (10,1 proc.), Szymon Hołownia (6,9 proc.) i Krzysztof Bosak (4,6 proc.). Na innego kandydata głosować chce 0,2 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 marca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1028 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię (w wyborach do Sejmu) i na jakiego kandydata (w wyborach prezydenckich) będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc.