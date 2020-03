Przez kupowanie na zapas Polacy tracą od 200 do 1000 zł miesięcznie

Polacy tracą od 200 do 1000 złotych miesięcznie przez kupowanie na zapas – wynika z badań opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Wydawanie pieniędzy na produkty, których nie potrzebujemy, to jednak nie wszystko. Jeszcze gorsze jest to, że na zbędne rzeczy często wydajemy pieniądze pożyczone. Niepotrzebne zadłużanie się to specjalność młodych mężczyzn.

Aż 55 proc. badanych przyznało się do tego, że kupuje produkty, których nie potrzebuje. Wśród nich aż 44 proc. osób uznało, że co miesiąc traci przez to do 200 zł. A 8 proc. respondentów wyliczyło, że, gdyby przemyślało sprawę, miałoby w portfelu o 500 zł więcej. Najmniejsza grupa zaoszczędziłaby do 1000 zł i więcej (3 proc.).



Tymi, którzy mają najbardziej lekką rękę do wydawania pieniędzy na niepotrzebne im rzeczy, są najczęściej mieszkający w dużych miastach mężczyźni między 18 a 24 rokiem życia. Najwięcej nietrafionych zakupów dotyczy... wcale nie ubrań czy gadżetów, ale produktów spożywczych. Do tego przyznało się aż 67 proc. respondentów. Ubrania są dopiero na trzecim miejscu (za używkami) – niepotrzebne ciuchy kupiło sobie 28 proc. badanych. Co piąty wydał pieniądze na hobby, które wydawało mu się ważne. A co dziesiąty na zbędne gadżety elektroniczne.

źródło: pap

W podsumowaniu badania firma zaznacza, że w ciągu roku przeciętny Polak przez kupowanie zbędnych rzeczy „wyrzuca do kosza” 1200 zł. A że robi tak ponad 17 milionów naszych rodaków, to robi się z tego kwota 21 mld zł. Część z wydanych w ten sposób pieniędzy pochodzi z różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Niektórym nie udaje się ich spłacać.– Niesolidnych dłużników, widocznych w BIG InfoMonitor oraz w BIK jest już 2,8 mln. Niemal 430 tys. z nich ma do zwrotu nie więcej niż 1000 zł, a kolejne 293 tys. od 1000 do 2000 zł. Rozważne podejście do zakupów mogłoby pomóc pozbyć się łatki niesolidnego dłużnika – mówi Halina Kochalska, rzecznik prasowy BIG InfoMonitor.