Nowy premier Słowacji przedstawił skład rządu prezydent

Lider ruchu Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OLaNO) Igor Matovicz, który wygrał wybory parlamentarne 29 lutego br., przedstawił w sobotę prezydent Zuzannie Czaputovej skład koalicyjnego rządu. Na konferencji prasowej odmówił podania nazwisk tłumacząc, że musi je zaakceptować głowa państwa.

Obok OLaNO w koalicyjnym gabinecie będą przedstawiciele populistycznej, prawicowej partii Jesteśmy Rodziną (Sme rodina) Borisa Kollara oraz dwie partie o profilu liberalnym Wolność i Solidarność (SAS), której przewodniczącym jest Richard Sulik, a także stworzona przez byłego prezydenta Andreja Kiskę, Za Ludzi (Za ludi).



Nowa koalicja będzie miała 95 miejsc w 150 osobowym parlamencie, co zapewnia jej większość konstytucyjną.



Liderzy, z wyjątkiem Kiski, który z powodu stanu zdrowia nie bierze udziału w koalicyjnych rozmowach i zastępuje go wiceprzewodnicząca Veronika Remiszova, na spotkanie z Czaputovą przyszli w specjalnych maseczkach z filtrami. Z środków ochronnych korzystała też prezydent i urzędnicy jej kancelarii.



Matovicz powiedział po spotkaniu, że jego ugrupowanie będzie miało 8 tek w rządzie, na którego czele sam stanie. OLaNO m.in. obejmie teki w resortach spraw wewnętrznych, zdrowia, obrony i finansów; Sme rodina będzie miała wicepremiera i dwa stanowiska ministerialne - transportu oraz pracy, polityki społecznej i rodziny. Media napisały, że lider ugrupowania, Kollar ma zostać przewodniczącym parlamentu.



Również trzy stanowiska przypadły SaS, w tym stanowiska wicepremiera do spraw ekonomicznych i jednocześnie ministra gospodarki oraz resorty spraw zagranicznych oraz szkolnictwa. Partia Za ludi będzie odpowiadała za resort sprawiedliwości oraz nowe ministerstwo inwestycji i funduszy europejskich.



Przyszły premier nie chciał ujawniać nazwisk ewentualnych ministrów w rządzie czterech partii, który media nazwały „czterolistną koniczynką”. Zapewnił, że nie obejmują stanowisk, ale przejmują odpowiedzialność. Rzecznik Czaputovej, Martin Striżinec, zapowiedział, że w najbliższych dniach głowa państwa przyjmie kończącego urzędowanie szefa gabinetu Pellegriniego i nowego szefa rządu Matovicza. M.in. omówią harmonogram przekazywania władzy.





