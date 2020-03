Sąd dał bossom „Pruszkowa” kolejną szansę na wyjście z aresztu

Bossowie „Pruszkowa”: Andrzej Z. ps. Słowik oraz Janusz P. ps. Parasol, dostali kolejną szansę na odzyskanie wolności. Z informacji portalu tvp.info wynika, że Sąd Okręgowy zgodził się na warunkową zamianę tymczasowego aresztu na poręczenia majątkowe. „Słowik” musi wpłacić 400 tys. zł, a „Parasol” – 120 tys. zł. Mają czas do 28 marca.

Piątek 13. okazał się jednak szczęśliwym dniem dla części podsądnych, odpowiadających w sprawie tzw. nowego „Pruszkowa”. Tego dnia sędzia Piotr Maksymowicz musiał podjąć decyzję w sprawie pięciu oskarżonych, którzy są tymczasowo aresztowani. To przede wszystkim: Andrzej Z. ps. Słowik, Janusz P. ps. Parasol oraz Sebastian W. Pierwsi dwaj to bossowie „Pruszkowa”. Ostatni z podsądnych miał kierować grupą wyłudzająca podatek VAT, którą „zaopiekowali” się osławieni mafiosi.



Wspomniani gangsterzy siedzą w aresztach od stycznia 2017 r. Termin ich izolacji upływa 9 marca br. Prokuratura wniosła o przedłużenie tymczasowego aresztowania całej piątce. Obrona zaś wnosiła o uchylenie tego środka, tym bardziej, że na wolności jest 45 z 50 oskarżonych w tym Leszek D. ps. Wańka, jeden z bossów „Pruszkowa”.



Sędzia Piotr Maksymowicz zdecydował o przedłużeniu aresztów. Jednak uznał, że podsądni mogą warunkowo odzyskać wolność. Muszą tylko do 28 marca wpłacić poręczenia majątkowe. W dodatku połowę w gotówce. Jak ustalił portal tvp.info największą sumę musiałby zapłacić Andrzej Z. ps. Słowik – 400 tys. zł. Drugi z bossów - Janusz P. ps. Parasol – 120 tys. zł.





Kosztowna decyzja



To już druga szansa, jaką od sądu dostali aresztanci. W listopadzie 2019 r. sędzia Krzysztof Ptasiewicz (pierwszy referent sprawy) wydał postanowienia o możliwości zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, po uiszczeniu określonej kwoty poręczenia. I tak Andrzej Z. ps. Słowik miał zapłacić 400 tys. zł, Leszek D. ps. Wańka – 200 tys. zł, Janusz P. ps. Parasol – 120 tys. zł, Krzysztof O. ps. Kręcony – 150 tys. zł. Termin uiszczenia poręczeń minął 6 grudnia. Tylko za Leszka D. wpłacono wymaganą sumę i odzyskał on wolność.



Sędzia Ptasiewicz nie doczekał początku procesu. W połowie grudnia, ministerstwo sprawiedliwości cofnęło mu delegację do Sądu Okręgowego. Wrócił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście. Według nieoficjalnych informacji była to konsekwencja decyzji o warunkowym uchyleniu aresztów.



Nowym referentem został sędzia Piotr Maksymowicz. On też trafił do Sądu Okręgowego ze śródmiejskiej rejonówki.

Zapłacą?



Nie wiadomo czy „Słowik” oraz „Parasol” tym razem znajdą środki na opłacenie poręczeń. Andrzej Z. twierdzi, że utrzymuje się z „oszczędności wynikających z wydania książki”. W czasie śledztwa Prokuratura Regionalna w Szczecinie zabezpieczyła następujący majątek gangstera: 32 tys. zł w gotówce, wierzytelności o zapłatę ponad 733 tys. zł (na zakup mieszkania i udział w garażu) oraz zegarek Cartier o wartości 13,5 tys. zł.



Janusz P. ps. Parasol wydaje się być w gorszej sytuacji niż jego kompan. Przed sądem twierdził, że zarabia około 2 tysiące złotych w jednej z restauracji. Przekonywał, że jedynym jego majątkiem jest 10-letnie volvo. Śledczym udało się zabezpieczyć u „Parasola” raptem 3 tys. euro.



U Sebastiana W., uważanego za lidera grupy wyłudzającej VAT, nie znaleziono większości majątku, którego miał się dorobić na oszustwach. Nie znamy jednak wysokości poręczenia, które musiałby wpłacić, aby odzyskać wolność. Śledczy ze Szczecina zabezpieczyli u niego: porsche o wartości 450 tys. zł, mercedesa o wartości 200 tys. zł oraz doprowadzili do ustanowienia hipoteki na jednej nieruchomości.





Powrót do przeszłości



Portal tvp.info opisywał część przestępstw, za które mają odpowiedzieć pruszkowscy mafiosi. Jednym z nich była próba wymuszenia miliona złotych haraczu od jednego z przedsiębiorców we wrześniu 2014 r. Zmuszanie biznesmenów do przekazywania gangsterom firm czy płacenia „za ochronę”, to rzeczywistość lat 90. Wtedy to niewiele osób decydowało się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. W XXI wieku wiele się zmieniło. Zastraszany przez bossów przedsiębiorca nie bał się zawiadomić policji.



Mafiosi odpowiedzą także za przestępstwo, o którym zapewne woleliby zapomnieć. Według prokuratury w czerwcu 2016 r. chcieli okraść rosyjskich gangsterów, handlujących narkotykami, ale pomylili samochody i napadli na ojca z dwoma synami. W ataku mieli wziąć udział: „Słowik”, „Wańka” wraz z synem Adamem K. oraz „Parasol”. Bossowie usłyszeli prokuratorskie zarzuty uszkodzenia ciała i usiłowania rozboju. Gangsterzy twierdzą, że są niewinni.



W 2016 r. grupa pruszkowska zrabowała kilkadziesiąt kilogramów bursztynu o wartości 440 tys. zł, ukradła także dwóm kolekcjonerom zegarki o łącznej wartości ponad miliona złotych.

„Pruszków” bierze się za VAT



Według prokuratury nowy gang „Słowika”, bo to jego śledczy wskazują jako lidera grupy, działał od września 2014 r. do września 2018 r. Przez kilkanaście ostatnich miesięcy boss kierował nim zza krat, m.in. przy pomocy swojej konkubiny. Gang miał zajmować się przestępstwami gospodarczymi, oszustwami podatkowymi, rozbojami, handlem narkotykami czy podrabianiem dokumentów. Śledczy zarzucają także gangsterom handel kokainą.



Na trop pruszkowskich gangsterów wpadli funkcjonariusze CBŚP i śledczy prokuratury regionalnej ze Szczecina, rozpracowując grupę, która wyłudzała podatek VAT. Na jej czele miał stać Sebastian W. Gang działał w latach 2012-2107, a na jego działalności Skarb Państwa miał stracić blisko 193 mln zł.



Z grupą tą, zdaniem śledczych, związali się w 2013 r. „Słowik” i „Wańka”. – Ich rola polegała na zapewnianiu środków pieniężnych w funkcjonowanie tej grupy, zapewnianiu ochrony interesów majątkowych grupy, w tym związanych z rozliczeniami na tle konfliktów z innymi grupami przestępczymi – poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie po skierowaniu akt oskarżenia w listopadzie 2018 r.



Drugi gang rozpracowany przez śledczych to już typowa gangsterska ekipa, na czele której miał stać Andrzej Z. ps. Słowik. W jej skład wchodzili m.in. Leszek D. ps. Wańka, Janusz P. ps. Parasol, Krzysztof K. ps. Kręcony, Artur R. ps. Pinokio, Adam K. ps. Młody Wańka czy Sebastian F. Do ekipy tej należeli byli członkowie kilku stołecznych gangów poza „Pruszkowem”, m.in. grupy ożarowskiej i mokotowskiej.





