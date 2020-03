Burmistrz Nowego Jorku nie chce zamknąć szkół. Nauczyciele planują masowe zwolnienia lekarskie

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział, że nie zamknie szkół z powodu pandemii koronawirusa, ponieważ sparaliżuje to całe miasto. W odpowiedzi nauczyciele planują akcję masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie.

Zdaniem de Blasio zamknięcie szkół spowoduje „efekt kaskadowy”wpływający na funkcjonowanie metra i szpitali, ponieważ pracownicy transportu publicznego i służby zdrowia musieliby wówczas zostać w domu z dziećmi. Burmistrz Nowego Jorku argumentuje swą decyzję również tym, że setki tysięcy nastolatków pozostałoby bez nadzoru, przez co mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie lub „wpaść w kłopoty na ulicy”.



Odmiennego zdania są nauczyciele, którzy nawołują do masowego przechodzenia na zwolnienia chorobowe. Od piątku na Twitterze pojawiają się wpisy, w których kolejni pracownicy oświaty deklarują chęć przystąpienia do akcji.



Zgodnie z prawem obowiązującym w Nowym Jorku, każdemu nauczycielowi przysługuje 10 dni płatnego zwolnienia lekarskiego bez konieczności przedstawiania zaświadczenia do lekarza.

