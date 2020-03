Miliony dziewczynek zmuszanych do ślubów. Alarmujący raport UNICEF

Co roku około 12 milionów dziewczynek na całym świecie jest zmuszanych do poślubiania mężczyzn. Powoduje to nieodwracalne szkody dla ich przyszłości, zdrowia i dobrostanu – wskazano w raporcie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przytoczonym przez watykański dziennik „L'Osservatore Romano”.

Z raportu wynika, że skutki zawarcia małżeństwa przez dziewczynki są dla nich natychmiastowe i trwałe: drastycznie maleje możliwość ich nauki w szkole, wzrasta natomiast równie gwałtownie zagrożenie przemocą domową. Dużo bardziej prawdopodobne są też przypadki ciąż i zgonów z powodu komplikacji porodowych u kobiet poniżej 20. roku życia. Nakładają się na to także ogromne skutki społeczne i większe ryzyko utrwalania ubóstwa międzypokoleniowego.



Zdaniem dyrektor generalnej UNICEF Henrietty Fore, „konieczne jest wzmożenie wysiłków, aby położyć kres tej niszczycielskiej praktyce”. – Dopóki dziewczęta będą wychodziły za mąż jako małe dzieci, nie będziemy w stanie osiągnąć równości płci. Dziewczęta powinny móc wybierać, kiedy i kogo chcą poślubić, nadal się uczyć oraz czy chcą czy nie mieć dzieci – oświadczyła dyrektor wykonawczy Funduszu ludnościowego Natalia Kanem.



Ocenia się, że na świecie około 650 mln dziewcząt i kobiet zawarły związek małżeński jako dzieci, przy czym, o ile Azja Południowa stała się pierwszym regionem, w którym w ostatnim dziesięcioleciu spadła liczba takich małżeństw, to obecnie zjawisko to przesunęło się do Afryki Subsaharyjskiej. Prawie jedna trzecia dziewczynek, które w ostatnim czasie wyszły za mąż, pochodzi właśnie z tej części Czarnego Lądu, podczas gdy jeszcze 10 lat temu wskaźnik ten wynosił 1 do 5. Bez większych zmian proceder ten utrzymuje się w ostatnim dziesięcioleciu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.



Aby zakończyć tę praktykę, należy przyspieszyć przeciwdziałanie i zapobieganie im – uważają przedstawiciele ONZ. Według nich, jeśli nie będzie większego zaangażowania międzynarodowego, to w ciągu najbliższych 10 lat ponad 120 mln dziewcząt zawrą związek małżeński przed ukończeniem 18 lat.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

W tym celu UNICEF i Fundusz Ludnościowy przedłużyły na kolejne cztery lata program globalny, który od 2016 r. objął łącznie ponad 7,7 mln dorastających dziewcząt i przeszło 4,2 mln członków ich wspólnot – otrzymali oni niezbędne materiały i usługi informacyjne. Program ten pomógł również rządom w rozwijaniu i wdrażaniu krajowych strategii na rzecz zwalczania małżeństw „dziecięcych”.Celem wszystkich tych działań jest wciągnięcie rodzin, wychowawców, pracowników służby zdrowia oraz rządów i przywódców religijnych do globalnych wysiłków przeciw tego rodzaju małżeństwom. Chodzi o poprawienie dostępu dziewcząt do nauczania i usług sanitarnych, rozwijanie ich wiedzy, o informowanie rodzin i wspólnot o zagrożeniach płynących z małżeństw dzieci, wspieranie postaw równościowych, tworzenie partnerstwa w celu ekonomicznego wspierania rodzin oraz o przestrzeganie praw, które ustalają minimalny wiek zawarcia małżeństwa na 18 lat.