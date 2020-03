„Włosi żałują, że nie poszli w taki scenariusz jak Polska”. Ekspert chwali zdecydowane kroki rządu

Mamy za sobą doświadczenia chińskie, włoskie i hiszpańskie; wydaje się, że w Polsce liczny wzrost zakażeń będzie powolny i spłaszczony, że uda się zapanować nad sytuacją – ocenia prof. Julian Jakubaszko, były prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Ekspert na antenie TVP Info mówił o głosach płynących od włoskich specjalistów, że „żałują, iż nie poszli w taki scenariusz, który wprowadzono w Polsce”. Prof. Jakubaszko skrytykował jednocześnie podejście rządu Wielkiej Brytanii.

Podczas gdy rząd w Polsce m.in. zamyka szkoły, uczelnie i centra handlowe, a także uszczelnia granice, inne podejście do pandemii koronawirusa prezentuje rząd Wielkiej Brytanii. Premier Boris Johnson oświadczył, że na razie nie podejmie żadnych zdecydowanych kroków, a z wyliczeń jego ekspertów wynika, że szczyt epidemii nastąpi dopiero za kilka miesięcy, choć może zarazić nawet 80 proc. populacji na Wyspach.



Na antenie TVP Info prof. Julian Jakubaszko przyznał, że „absolutnie nie podziela zdania” premiera Johnsona. – Wydaje mi się, że Brytyjczycy przesadzają z tą beztroską. Włosi też tak na początku się zachowywali i widzimy tego skutki – stwierdził ekspert.



Podkreślił, że działania rządu Mateusza Morawieckiego ocenia za właściwe. – My dobrze postępujemy, a to, że nas chwalą, to też jest pozytywne zjawisko – powiedział, dodając przy tym, że działamy „w oparciu o doświadczenia innych”. – Zdeterminowanie władz należy pochwalić. To należało zrobić – mówił.



Jak przyznał, obserwując z Wrocławia reakcje na apele o izolację w domu i zawieszenie spotkań towarzyskich, był zaskoczony pozytywną postawą Polaków. – Nawet w ciągu sobotniego szczytu dnia tramwaje jeździły niemal puste, na ulicach także pustki. Myślę, że mamy na tyle dojrzałe społeczeństwo, które to rozumie i się temu podporządkowuje – ocenił prof. Jakubaszko.

Przytoczył też słowa Roberty Petrino, która reprezentuje włoską medycynę ratunkową. Jak mówił prof. Pietraszko, Włosi przyznają, że teraz „boleśnie odczuwają wstępne lekceważenie problemu”. – Traktowali to jakby z włoskim temperamentem, dość dużą swobodą. W tej chwili zdecydowanie namawiają nas i inne kraje, byśmy zachowywali się bardzo restrykcyjnie, że to rzeczywiście ma sens – dodał ekspert. Podkreślił, że „Włosi żałują, że nie poszli w taki scenariusz, który wprowadzono w Polsce”.