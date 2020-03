Kolejna ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych przekroczyła 100

Zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem w Polsce – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie i – jak zaznaczył resort – miał choroby współistniejące. Jednocześnie potwierdzono dziesięć nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju. Ich łączna liczba przekroczyła tym samym setkę i wynosi dokładnie 103 osoby.

Potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych przypadki nowych dziesięciu zakażeń odnotowano w pięciu województwach. Trzy osoby pochodzą z Warszawy (woj. mazowieckie), dwie z Wrocławia (woj. dolnośląskie), dwie z Łodzi (woj. łódzkie), dwie z Lublina (woj. lubelskie) i jedna z Rzeszowa (woj. podkarpackie).



Jak informowano w sobotę po południu, w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 526 osób, 4413 objętych jest kwarantanną, a 20 tys. 340 nadzorem epidemiologicznym.



Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.



Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo, że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.



Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Z kolei informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Chodzi np. o pracę jednym w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.