Reprezentant Polski z koronawirusem. Smutna wiadomość z Włoch

Szalejący we Włoszech koronawirus nie ominął, niestety, reprezentanta Polski. Bartosz Bereszyński, występujący na co dzień w Sampdorii Genua, poinformował na Instagramie o pozytywnym wyniku testu.

Z powodu koronawirusa (COVID-19) odwołano lub zawieszono wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe na Starym Kontynencie i w Stanach Zjednoczonych, w tym – między innymi – piłkarską Ligę Mistrzów, Premier League, NBA czy NHL.



Włochy były pierwszym europejskim krajem, do którego dotarł niebezpieczny wirus. Epidemia szalała, bo mieszkańcy kraju niewiele robili sobie z zaleceń służb i rządu. Łącznie na Półwyspie Apenińskim zakażonych jest już ponad 20 tysięcy osób, zmarło ok. 1,5 tys. z nich. Szczególnie narażeni byli mieszkańcy północnych części kraju: m.in. Mediolanu, Wenecji, Turynu czy też Genui.



To tam, wraz z partnerką i małym synkiem, mieszka od trzech lat Bereszyński. Smutną nowinę 27-letni reprezentant Polski przekazał fanom za pośrednictwem Instagrama. – Niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Pomimo zachowania odpowiednich środków ostrożności w ostatnim czasie, nie udało mi się uniknąć zakażenia wirusem. Dlatego proszę, abyście byli odpowiedzialni i w miarę możliwości pozostali w domu – napisał. Bartosz Bereszyński o zarażeniu koronawirusem poinformował za pośrednictwem Instagrama (fot. Instagram.com)

„Bereś” jest już siódmym zawodnikiem Sampdorii z koronawirusem. Wcześniej o zakażeniu poinformowali m.in. Manolo Gabbiadini czy Fabio Depaoli. W zespole z Genui gra jeszcze jeden Polak – Karol Linetty. Póki co, nie mamy żadnych niepokojących informacji o jego stanie zdrowia.



Bartosz Bereszyński to wielokrotny reprezentant Polski, mogący występować zarówno na prawej, jak i lewej stronie defensywy. Grał m.in. w Lechu i Warcie Poznań, ale to dzięki występom w warszawskiej Legii zyskał miano jednego z najzdolniejszych polskich piłkarzy. Od 2017 roku jest jednym z kluczowych zawodników występującej w Serie A Sampdorii Genua. Jerzy Brzęczek widzi w nim podstawowego zawodnika reprezentacji podczas zbliżających się mistrzostw Europy. Tym bardziej życzymy Bartkowi jak najszybszego powrotu do zdrowia!