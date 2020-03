Z uwagi na COVID-19 biskupi wystosowali apel do wiernych

Biskupi apelują do wiernych o pozostanie w domach i skorzystanie z dyspensy od niedzielnych mszy świętych w związku z epidemią koronawirusa. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski zachęcił wiernych do korzystania z transmisji mszy w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania w formie duchowej Komunii świętej.

Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński podziękował mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia mszy poprzez swoje transmisje. W Łodzi arcybiskup Grzegorz Ryś przeprowadził pierwszą transmisję mszy świętej z kaplicy prywatnej z domu biskupów łódzkich.



W Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu niedzielne msze będą odbywały się co pół godziny, aby w ten sposób zmniejszyć liczbę uczestniczących wiernych w jednej mszy.



Caritas Archidiecezji Poznańskiej powołała również „Wolontariat kryzysowy”. Wolontariusze będą przynosić zakupy osobom starszym, dla których koronawirus stwarza szczególne zagrożenie. Akcja jest koordynowana z władzami Poznania.



W związku z decyzją Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego liczba osób, które mogą jednorazowo uczestniczyć w mszy, została ograniczona do pięćdziesięciu. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju abp Stanisław Gądecki dziś o 20.00 wygłosi orędzie. Będą je transmitować Polskie Radio i Telewizja Polska.

