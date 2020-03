„Możliwe wstrzymanie odwiedzin w więzieniach”. Wszystko przez koronawirusa

Od przyszłego tygodnia jest prawdopodobne, że wstrzymamy możliwość odwiedzin w zakładach karnych; może to być konieczne dla bezpieczeństwa osób osadzonych, ich bliskich, a także funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa – powiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Wiceminister przypomniał, że w związku z zagrożeniem koronawirusem środki bezpieczeństwa wprowadzane są w całym sądownictwie i więziennictwie.



„Największa taka akcja w wymiarze sprawiedliwości od lat”



–W piątek zakończyło się przenoszenie spraw w sądach. Wokandy są przesunięte na terminy od 31 marca - poza kilkoma najważniejszymi kategoriami spraw. W Polsce jest około 400 sądów i odpowiednie komunikaty pojawiły się we wszystkich sądach – powiedział Wójcik.



– Bardzo dziękuję sędziom i pracownikom sądów, bo to największa taka akcja w wymiarze sprawiedliwości w ostatnich latach, nie było wcześniej takiej sytuacji w Polsce, a zostało to bardzo sprawnie zrobione – podkreślił wiceminister.

Jak przypomniał nieliczne kategorie spraw, które nie zostały przesunięte, to sprawy aresztowe, a także dotyczące europejskich nakazów aresztowania oraz niektóre spośród spraw rodzinnych, w tym prowadzone w trybie Konwencji haskiej. Wiceminister dodał, że również w piątek zamknięto opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych przygotowujące opinie w sprawach rodzinnych, a biegli będą przygotowywali opinie w domach. Ograniczono funkcjonowanie kuratorów oraz przesunięto egzaminy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także egzaminy zawodów prawniczych, np. Adwokackie.– Od przyszłego tygodnia prawdopodobne jest, że rozpoczniemy wstrzymywanie odwiedzin w zakładach karnych. Może być taka konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa osadzonych, ich rodzin i funkcjonariuszy – przekazał wiceminister. Dodał, że w jednostkach tych przebywa 75 tys. osób.

Mogą być wstrzymane odwiedziny osadzonych, ale też praca więźniów na zewnątrz jednostek penitencjarnych, codziennie bowiem w takim systemie pracuje ok. 10 tys. Osób.



– Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro sprawdziliśmy przywięzienne zakłady pod kątem możliwości produkcji środków dezynfekcyjnych, maseczek i ubrań ochronnych – dodał Wójcik. Wskazał, że taka produkcja może być uruchomiona w czterech z nich, a już dziś – w dwóch zakładach – więźniowie produkują prawie 7 tys. maseczek ochronnych dziennie.



Jak już w piątek informował resort sprawiedliwości od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren. Kontroli poddawane są także osoby odwiedzające osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni, podejmowana jest decyzja o zakazie wejścia na teren jednostki.