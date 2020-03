Włosi wspierają się w czasie zarazy. Śpiewają i biją brawo [WIDEO]

Najbardziej dotknięty koronawirusem kraj w Europie stara podnieść się na duchu... muzyką. Włosi uznali, że to dobry sposób, by radzić sobie z epidemią. Śpiewają na balkonach i w oknach, by w tych trudnych chwilach dodać sobie otuchy. Liczne nagrania pojawiają się w mediach społecznościowych.

Z kolei w samo południe w całych Włoszech rozległy się gromkie brawa skierowane do lekarzy i pielęgniarek, aby podziękować im za pracę, którą wykonują.

Alle 12 in tutta Italia è partito un applauso scrosciante rivolto a medici e infermieri per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo nella lotta al #coronavirus pic.twitter.com/b2FSf8ma2Y — Sky tg24 (@SkyTG24) March 14, 2020

Dotychczasowy bilans we Włoszech to 1266 zmarłych zakażonych koronawirusem i ponad 17 tysięcy potwierdzonych przypadków.