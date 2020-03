Andrzej Duda o walce z koronawirusem: Jako prezydent realizuję obowiązki prezydenckie

– Ja realizuję obowiązki prezydenckie. Jednym z obowiązków prezydenta jest stanie na straży bezpieczeństwa kraju i jego obywateli. Ja właśnie to robię, wszyscy staramy się to robić – powiedział prezydent Andrzej Duda. Na briefingu prasowym w Garwolinie zaapelował do osób, które zauważyły u siebie objawy grypowe, aby nie wychodziły z domu, a zadzwoniły na infolinię.

– Proszę, nie przychodzić do ośrodków zdrowia, proszę nie przychodzić na SOR-y, do szpitali, tam, gdzie są skupiska ludzkie, tylko skorzystać z infolinii i uzyskać tam informację, co zrobić, jeżeli mamy takie grypowe samopoczucie – podkreślił prezydent.



Przypomnijmy – specjalną infolinię dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia uruchomiono pod numerem: 800 190 590. Przygotowano także stronę informacyjną nt. koronawirusa.



Andrzej Duda przyznał, że pracownicy garwolińskiej służby zdrowia zgłosili mu jedno zastrzeżenie – „kwestię środków ochrony osobistej”.



– To (środki ochrony osobistej) jeszcze mają, ale mogliby mieć tego więcej, ten zapas mógłby być większy. Tu nie ma problemu z maseczkami, pod tym względem są zabezpieczeni, ale z fartuchami jest mniej optymistycznie. To nie jest tylko problem Polski, ale ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy – zaznaczył prezydent.



Akcja pomocy żywnościowej



Andrzej Duda podkreślił, że sytuacja związana z koronawirusem wymaga rozsądnego podejścia i wykazywania się wzajemną solidarnością. Zaapelował również o zwrócenie uwagi na osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować pomocy.



– Jeżeli okazałoby się, że ktoś jest w trudnej sytuacji, to została uruchomiona akcja pomocy żywnościowej, realizowana poprzez ośrodki pomocy społecznej – podkreślił. Prezydent wskazał, że wystarczy zgłosić do ośrodka osobę potrzebującą, aby otrzymała ona paczkę przygotowaną przez banki żywności.

Głowa państwa odniosła się także do zarzutów ze strony opozycji, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego ma większe możliwości promowania się niż inni kandydaci.

– Jest prawem opozycji krytykować rządzących, ja jestem częścią władzy wykonawczej, ale prosiłem o to, by w tej chwili polityka miała wymiar konstruktywny i byśmy wszyscy działali tak, by ograniczyć zachorowalność wśród obywateli, prowadzić profilaktykę, sprawdzać, czy system działa – powiedział prezydent.



– Jestem otwarty na wszystkie konstruktywne propozycje opozycji, które mogą pomóc w tej sytuacji – dodał.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce zwiększyła się obecnie do 93; dwie zmarły. 12 marca zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu, zaś 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna.



Nadzwyczajne środki ostrożności



W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.