Rosja zamyka granicę lądową z Polską

Rosja zakaże cudzoziemcom wjazdu przez granicę lądową z Polską i Norwegią – zapowiedział w rozporządzeniu w sobotę rosyjski premier Michaił Miszustin. Decyzja podjęta w ramach walki z koronawirusem jest czasowa i wchodzi w życie w niedzielę.

Zamknięte granice. MSZ uruchamia infolinię W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ uruchamia infolinię dot. możliwości przekraczania granic państw. Numer infolinii: +48 22 523... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Decyzja jest częścią zatwierdzonych przez premiera działań dotyczacych walki z koronawirusem na terytorium Rosji. Służby graniczne, MSZ i MSW Rosji mają przygotować specjalny dokument o czasowym zamknięciu 15 marca o północy czasu lokalnego dla obywateli obcych państw lądowych odcinków granicy rosyjsko-polskiej i rosyjsko-norweskiej.



Wjechać tą drogą do Rosji będą mogli wyłącznie obywatele Białorusi, członkowie delegacji oficjalnych i osoby mające zezwolenie na pobyt w Rosji.



Nadal funkcjonują połączenia lotnicze z Moskwy do Warszawy, jak i do innych stolic Unii Europejskiej.



Odcinek lądowy granicy polsko-rosyjskiej wynosi ponad 200 km. Granica między tymi państwami to granica polskich województw sąsiadujących z obwodem kaliningradzkim – eksklawą, która nie jest połączona lądem z pozostałym terytorium Federacji Rosyjskiej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Z Norwegią graniczy rosyjski obwód murmański leżący nad morzami Oceanu Arktycznego.Lądowe granice Polski i Norwegii z Rosją są zewnętrznymi granicami strefy Schengen.Według oficjalnych danych w Rosji koronawirusa wykryto u 48 osób. Stan ten zwiększył się z poprzednich 45 w sobotę, gdy poinformowano o trzech nowych przypadkach – wszystkich w obwodzie kemerowskim na Syberii Zachodniej.