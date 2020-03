Rzecznik rządu o decyzji w sprawie wizyty w Smoleńsku

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie ogłoszona decyzja w sprawie wizyty polskiej delegacji w Smoleńsku – poinformował w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że analizowane są wszystkie konteksty, również te związane z zawieszeniem ruchu międzynarodowego lotniczego.

Müller pytany w sobotę w radiu Zet, czy koronawirus wpłynie na obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej powiedział, że „jeżeli te wszystkie ograniczenia, które są w tej chwili zostałyby utrzymane, czyli zakaz zgromadzeń na przykład powyżej 50 osób, to siłą rzeczy, z oczywistych względów będzie to miało wpływ”.



Na pytanie, czy w takim razie obchody państwowe nie wchodzą w grę, rzecznik rządu odparł, że to zależy od tego, jaka będzie sytuacja. – Mam nadzieję, że za trzy tygodnie będziemy mogli w tym studiu porozmawiać i powiedzieć, że udało się opanować sytuację i że możemy wrócić do normalnego życia. Oczywiście takiej gwarancji w tej chwili nie ma – powiedział Müller.



Pytany, czy w obecnej chwili jest jeszcze rozważana wizyta polskiej delegacji w Smoleńsku, rzecznik rządu odpowiedział, że „te decyzje będą ogłaszane najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu”.

– Analizujemy wszystkie konteksty, również konteksty zawieszania ruchu międzynarodowego lotniczego, w innych krajach przejazdów. W związku z tym sytuacja międzynarodowa, która ma w tej chwili miejsce, stawia to pod znakiem zapytania – powiedział Müller.Na początku marca szef KPRM Michał Dworczyk poinformował PAP o wizycie studyjnej urzędników KPRM w Rosji i podkreślił, że kancelaria premiera prowadzi analizy dotyczące możliwości zorganizowania wizyty w Smoleńsku 10 kwietnia. Dworczyk zaznaczył wówczas, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.