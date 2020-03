Warszawski nauczyciel z COVID-19. Szkoła ostrzega rodziców

Wśród osób zakażonych koronawirusem jest nauczyciel jednej z warszawskich szkół. Rodzice zostali powiadomieni o zagrożeniu przez dyrekcję placówki.

Informację o chorobie nauczyciela przekazała w piątek Teresa Konstanciak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.



„Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że u jednego z pracowników szkoły stwierdzono zarażenie koronawirusem. Wszystkie odpowiednie instytucje zostały przeze mnie natychmiast powiadomione. Czekam na ich decyzje i insrukcje dalszego postępowania w tej trudnej sytuacji” – napisała.



„W trosce do uczniow, kieruję do Państwa prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na samopoczucie dzieci i obserwowanie ich stanu zdrowia. O wszystkich zaleceniach i decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco” – przekazała dyrektorka szkoły w komunikacie skierowanym do rodziców i opiekunów.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.