Włosi uciekają na południe kraju. Koronawirus przenosi się razem z nimi

Włoskie miasta pustoszeją, jednak koronawirus przenosi się na Włochy środkowe i południowe. – Dziś w nocy miała miejsce kolejna masowa ucieczka pociągami, ponieważ nie ma już połączeń samolotowych z północy na południe – relacjonuje korespondentka TVP we Włoszech Magdalena Wolińska-Riedi. Liczba zmarłych zakażonych koronawirusem w całym kraju wzrosła do 1266.

Rząd kategorycznie apeluje, by mieszkańcy zostawali w domach. Włoskie miasta pustoszeją, jednak koronawirus przenosi się na Włochy środkowe i południowe. Bardzo wielu mieszkańców tych regionów pracuje bowiem w Mediolanie i innych miastach północnej części kraju.



– Dziś w nocy miała miejsce kolejna masowa ucieczka pociągami, ponieważ nie ma już połączeń samolotowych z północy na południe. Wszyscy tutaj zadają sobie pytanie, jak mogło do tego dojść. Ludzie po prostu wsiedli do pociągów i wyjechali na południe – mówiła korespondentka TVP we Włoszech Magdalena Wolińska-Riedi.



Jak dodała, swój sprzeciw wobec takich zachowań wyraził gubernator południowowłoskiego regionu Apulia. Tylko wczoraj w Apulii 50 odnotowano nowych przypadków choroby, a wcześniej w tych regionach prawie nie odnotowywano zachorowań.



Prawdopodobnie wielu z tych, którzy byli nosicielami bezobjawowymi w Lombardii, przeniosło się na południe Włoch.

źródło: TVP Info

Do 1266 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem – poinformowała w piątek Obrona Cywilna. To wzrost o 250 osób w ciągu doby, co jest rekordem obecnego kryzysu w tym kraju.Według najnowszych danych zakażonych jest we Włoszech prawie 15 tysięcy osób, o ponad 2100 więcej niż dzień wcześniej. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1328 chorych. Wyleczonych zostało dotąd 1439 osób. Łączna liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 od początku kryzysu wynosi we Włoszech 17660.