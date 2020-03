Posłanka PO krytykuje zamknięcie granic: Dowiedzieliśmy się, że winni są obcokrajowcy, którzy nas zarażą.

„Niedobrze mi się robi jak widzę, jak ta władza robi swoją politykę na koronawirusie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że winna jest zagranica: UE i obcokrajowcy, którzy do nas przyjadą i nas zarażą. O zapaści polskiego systemu opieki zdrowotnej, o błędach tej władzy - zero na ten temat” – napisała na Twitterze posłanka PO Joanna Mucha.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Zdaniem posłanki Muchy, to władza wykorzystuje koronawirusa dla własnych celów politycznych. Do wpisu posłanki odnieśli się internauci.



„Władza to na razie robi wszystko, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa”, „ niedobrze mi się robi jak w takiej sytuacji poseł przemawia językiem nienawiści zamiast pomagać” – piszą komentujący na Twitterze.

Niedobrze mi się robi jak widzę,jak ta władza robi swoją politykę na koronawirusie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że winna jest zagranica: UE i obcokrajowcy,którzy do nas przyjadą i nas zarażą. O zapaści polskiego systemu opieki zdrowotnej, o błędach tej władzy - zero na ten temat. — Joanna Mucha (@joannamucha) March 14, 2020

Władza to na razie robi wszystko, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W przeciwieństwie do tępej opozycji, która po niepełnosprawnych i chorych na raka, w koronawirusie znalazła sobie nowy sposób na kampanię. I nie robicie nic, poza sianiem paniki. Jesteście obrzydliwi. — paulina rosińska (@paulinaros_94) March 14, 2020

niedobrze mi się robi jak w takiej sytuacji poseł przemawia językiem nienawiści zamiast pomagać — Fort (@jamar1764) March 14, 2020

Projektuje pani. To wy robicie politykę na wzbudzaniu paniki nie licząc się z ewentualnymi ofiarami. — Leon K. - Doktor Wilczur #Koronawirusasprawapolska (@LeonCrane11) March 14, 2020

#wieszwiecej Polub nas