Specjalista: Mówienie, że miliony osób powinny wykonać testy to czysty populizm

– Badanie każdego oznacza 38 mln testów co pięć dni – mówił w radiowej Jedynce wirusolog prof. Gut. – Mówienie, że 38 mln osób powinno wykonać testy jest czystym populizmem zdrowotnym – stwierdził z kolei w TVP Info dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Specjaliści odnieśli się w ten sposób do postulatu wysuwanego przez polityków opozycji, zdaniem których należy uruchomić powszechny dostęp do testów na koronawirusa.

„Apeluję do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirusa. Naszym obywatelskim prawem jest wiedza o swoim stanie zdrowia” – pisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska.



O komentarz do postulatu poproszono specjalistów. – Badanie każdego oznacza 38 mln testów co pięć dni. Dlaczego co pięć dni? Ponieważ tyle trwa okres wylęgania. Mogę od razu wpisać, że jak ktoś jest zdrowy, to ma wynik ujemny, ale za pięć dni on może być dodatni – mówił w radiowej Jedynce wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



– Test to jest badanie dodatkowe, które się robi tylko ze wskazań lekarskich. Mówienie, że 38 mln osób powinno wykonać testy jest czystym populizmem zdrowotnym – stwierdził z kolei w TVP Info dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

