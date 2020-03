W domu nie musi być nudno. Internauci mają sposoby na czas epidemii

W mediach społecznościowych nabiera rozpędu akcja „Zostaję w domu”. Internauci mobilizują sie nawzajem do przestrzegać ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią i podpowiadają, jak spędzać czas bez opuszczania mieszkania. „Pamiętajcie, że korytarz może pełnić ważną funkcję sportową”; „Gry rodzinne zawsze wymiatają” – czytamy.

W akcję włączają się również znane osoby, w tym gwiazdy piłki nożnej. O pozostanie w domu apelują na swoich profilach w mediach społecznościowych, umieszczając apele o zachowanie spokoju i odpowiedzialności.



„Obecna trudna sytuacja to test na naszą odpowiedzialność. Wielu moich fanów to ludzie młodzi. Wam może wydawać się, że zamknięcie szkół, to przedłużone ferie. Tak nie jest. Zostańcie w tym czasie w domach. W ten sposób ochronicie siebie, ale również innych” – napisał na Twitterze Grzegorz Krychowiak.

Czas w domu nie musi jednak oznaczać nudy i monotonii, możliwosci jest wiele. Sebastian Kaleta (PiS) zacheca do ćwiczeń w domu. „Pamiętajcie, że korytarz może pełnić ważną funkcję sportową” – napisał na Twitterze.

Dobrych rad na spędzenie wolnego czasu w domu jest więcej. „Gry rodzinne zawsze wymiatają” – podkreśla jedna z internautek.

Część osób zwraca uwagę, że to znakomity czas na uzupelnienie zaległej lektury.Warto też wydobyć pudła z klockami.

„Zestaw antywirusowy” obejmuje także puzzle...

... i kolorowanki.

Można też, jak Magdalena Ogórek, zająć się gotowaniem

Kochani! Bądźmy odpowiedzialni!

źródło: tvp.info

Wszystkim radość sprawi też wspólne śpiewanie.