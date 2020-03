KE o politykach PO? „Trolle internetowe na usługach Kremla podważają zaufanie do władz publicznych”

Komisja Europejska przestrzega przed trollami internetowymi na usługach Kremla, podważającymi zaufanie do władz publicznych i podaje przykłady ich działania. Czy miała również na myśli opozycyjnych polityków w Polsce, którzy przekazują do publicznej wiadomości nieprawdziwe informacje na temat sytuacji w kraju?

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W związanych z Kremlem ośrodkach przekazu koronawirus niejednokrotnie był przedstawiany jako narzędzie zachodniego imperializmu, amerykańska broń biologiczna przeciwko Chinom i Rosji. Wedle tej narracji NATO ma wykorzystywać wirusa przeciwko tym krajom, które dążą do współpracy z Rosją. Prokremlowskim mediom zależy na podważaniu zaufania do władz publicznych w krajach współpracujących z USA – podaje opisujący rosyjskie fake newsy portal EUvsDisinfo, do którego odsyła w swoich tweetach Komisja Europejska.



Przykładowo, prokremlowskie media często podają, że koronawirus został stworzony w „tajnym laboratorium”. W tym kontekście mówi się w nich przede wszystkim o stworzonym przez Amerykanów laboratorum im. Richarda Lugara, znajdującym się w okolicach stolicy Gruzji, Tblisi. Jego zadaniem jest ochrona obywateli przed zagrożeniem biologicznym oraz epidemiologicznym. Już od 2011 r. związane z rosyjskimi władzami ośrodki podawały, że powstaje tam broń biologiczna lub chemiczna. – Laboratorium jest dobrym przykładem amerykańsko-gruzińskiej kooperacji, dlatego stało się celem ataków – stwierdził Paata Imnadze, dyrektor gruzińskiego Centrum na rzecz Badań nad Zdrowiem Publicznym. „Rosyjskie media rozpowszechniają fake newsy, by podsycać strach i dyskredytować Gruzję” – czytamy na portalu.



Fake newsy i spiskowe teorie na temat koronawirusa zyskują popularność również w Polsce i często są rozpowszechniane w takiej lub innej formie przez opozycyjnych polityków.

#wieszwiecej Polub nas

Na profilu Michała Szczerby pojawiła się dwa dni temu informacja, że w związku z koronawirusem w warszawskim szpitalu na Szaserów przygotowano VIP-izolatki wyposażone w respiratory. „Cieszę się, że moje państwo dba o Pana Prezesa. Chciałbym, żeby dbało o wszystkich obywateli” – napisał poseł.



Na tę nieprawdziwą informację zareagował Wojskowy Instytut Medyczny, który stanowczo zaprzeczył informacji. „Szanowny Panie Pośle. Poza adresem szpitala i nazwą wirusa nic w tej wiadomości nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości” – odniósł się do wpisu szpital mieszczący się przy ulicy Szaserów w Warszawie.



W związku z #koronawirus na Szaserów przygotowano VIP-izolatki wyposażone w respiratory. Cieszę się, że moje państwo dba o Pana Prezesa. Chciałbym, żeby dbało o wszystkich obywateli. — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 11, 2020

Cd: Apelujemy do Pana o nierozpowszechnianie całkowicie fałszywych informacji nt. tego jak funkcjonuje nasz instytut-szpital. I bardzo prosimy nie obrażać takimi wypowiedziami naszego Personelu, który pracuje z ogromnym zaangażowaniem, aby nieść pomoc chorym. pic.twitter.com/XF3Oxnlrc6 — WIM (@WIMWarszawa) March 12, 2020

Autorem kolejnego fake newsa był poseł KO, rzecznik sztabu kandydatki na prezydenta, Adam Szłapka, który udostępnił informację, że prezydent Andrzej Duda, który w styczniu przebywał w Szczecinie, mówił już wtedy o przypadkach zakażenia koronawirusem. Tyle tylko, że prezydent nie mówił o Polsce, lecz o Chinach.



Nowe 500+ według PiS! Badanie na koronawirusa w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie kosztuje dla osób nieubezpieczonych 500 złotych. Nie stać cię? To chodź po ulicach i zarażaj! Tak wygląda polityka środkowego palca wobec ochrony zdrowia. #PolskaPogardy pic.twitter.com/tXN0rY8BiN — Robert Biedroń (@RobertBiedron) February 25, 2020

Wpis posła na Twitterze skomentował m.in. rzecznik rządu Piotr Müller.Według kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia: „Badanie na koronawirusa w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie kosztuje dla osób nieubezpieczonych 500 złotych. Nie stać cię? To chodź po ulicach i zarażaj! Tak wygląda polityka środkowego palca wobec ochrony zdrowia” – napisał Biedroń na Twiterze.

Do tej informacji ustosunkował się minister zdrowia Łukasz Szumowski: – Trzeba zgłosić się najpierw do Sanepidu. Jeżeli Sanepid uzna, że ma wskazania, to hospitalizuje i zrobi wszystkie badania bezpłatnie – wyjaśnił. Dodał, że „jeżeli ktoś jest zdrowy i chce się profilaktycznie przebadać, to państwo tego nie pokrywa”.



Wejdź na stronę www.gov.pl/koronawirus



Z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem podawanymi w mediach społecznościowych walczy Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Twitterem i Allegro.



„Rzetelne informacje z pierwszej ręki. Sprawdzone informacje na temat koronawirusa (COVID-19) znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia (MZ)” – taki komunikat widzą wszyscy polscy użytkownicy Twittera, którzy w wyszukiwarkę wpisują słowa koronawirus, COVID-19 i ich różne konfiguracje, w tym obcojęzyczne odpowiedniki.



Z kolei użytkownicy Allegro, po wpisaniu w wyszukiwarce słowa „koronawirus” widzą informację odsyłającą do ministerstwa zdrowia. „Interesuje Cię ochrona przed wirusami? Rzetelne informacje znajdziesz na www.gov.pl/koronawirus” – brzmi komunikat wyświetlany na największej w Polsce platformie aukcyjnej.