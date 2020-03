Premier: jedyne obowiązujące decyzje rządu ws. koronawirusa to te ogłoszone w piątek

Wśród Polaków krążyło mnóstwo fałszywych informacji dot. planów i działań rządu ws. epidemii koronawirusa; jedyne obowiązujące decyzje to te ogłoszone dziś; proszę o uważne zapoznanie się z nimi - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawicki, wyliczając decyzje ogłoszone w piątek.

Szef rządu napisał w piątek wieczorem na Facebooku, zwracając się do Polaków, że „skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji”.



Nawiązując do swoich wcześniejszych apeli o walkę z fake newsami zaznaczył, że przez ostatnie dni wśród Polaków krążyło mnóstwo fałszywych informacji dotyczących planów i działań rządu.



„Stanowczo oświadczam, że jedyne obowiązujące decyzje to te, które ogłosiliśmy dziś. Proszę o uważne zapoznanie się z nimi” – napisał premier i wyliczył decyzje, które ogłoszono na piątkowej konferencji prasowej, w której brali udział także ministrowie zdrowia Łukasz Szumowski i spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni.



Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową.



Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.



Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.



Krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie.



Sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.