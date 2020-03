Druga ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o drugiej ofierze śmiertelnej koronawirusa w Polsce. To 73-letni mężczyzna, który przebywał we wrocławskim szpitalu. „Miał choroby współistniejące” – podano.

Mężczyzna był jedną z pierwszych osób na Dolnym Śląsku, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. 73-latek trafił do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.



Od samego początku jego stan był bardzo ciężki. Pacjent miał wiele chorób towarzyszących. 73-latek zaraził się od osoby, która przyjechała z USA.



Na Dolnym Śląsku jest obecnie siedem osób zakażonych patogenem. Jedna z nich to 74-letnia kobieta należąca do bliskiej rodziny zmarłego. Lekarze mówią, że jej stan jest ciężki, ale stabilny.



Dwie kolejne hospitalizowane osoby to mężczyźni: młody i w średnim wieku. O ich zakażeniu nowym patogenem poinformowano w czwartek. Są w dobrym stanie. W piątek poinformowano o kolejnym pacjencie zakażonym koronawirusem. To mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z Austrii. Jest w dobrym stanie.



W stanie bardzo dobrym jest pierwszy na Dolnym Śląsku pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Dwie osoby, które są zakażone, a nie mają objawów, przebywają w kwarantannie domowej.

Zmarła druga osoba zakażona #koronawirus. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu (woj. dolnośląskie) i miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 13, 2020

