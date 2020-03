Prezydent o Tusku: Mógłby zachęcać swoich kolegów, by dynamiczniej wspierali m.in. Włochy

– Zachęcam pana premiera Donalda Tuska, by – biorąc pod uwagę, że przez kilka lat pełnił bardzo eksponowane stanowisko w UE (…) – zachęcał swoich kolegów do tego, żeby dynamicznej realizowali programy wsparcia, które są potrzebne. Są kraje, które są w bardzo trudnej sytuacji, choćby Włochy – mówił prezydent Andrzej Duda w piątek w rozmowie z Polsat News. Prezydent zapowiedział także, że na razie „nie ma mowy o zmienianiu terminu wyborów, tak jak nie ma mowy o tym, żeby był składany wniosek o zarządzenie stanu wyjątkowego”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Andrzej Duda pytany, czy w związku z pandemią koronawirusa może zostać zmieniony termin wyborów, zaznaczył, że „na razie nie ma o tym mowy”. – Jesteśmy w ogniu walki przeciwko koronawirusowi i czynimy wszystko, żeby obywatele byli jak najbezpieczniejsi. To nasze podstawowe zadanie. Na razie nie ma mowy o zmienianiu terminu wyborów, tak jak nie ma mowy o tym, żeby był składany wniosek o zarządzenie stanu wyjątkowego – mówił Andrzej Duda.



Prezydent zaznaczył, że „sytuacja jest dynamiczna” i nie może powiedzieć, że „tego nie będzie w ogóle”. – Po drodze są jeszcze stany niższego rygoru niż stan wyjątkowy. Na przykład stan klęski żywiołowej, gdzie kwestie związane z szerzeniem się epidemii są jedną z podstaw do tego, żeby wprowadzić stan klęski naturalnej – tłumaczył.



Andrzej Duda odniósł się także do tweeta Donalda Tuska, który w piątek napisał: „Chiny i Rosja rozpoczęły wojnę informacyjną z Zachodem. Główne tezy: „wirus przyszedł z USA” oraz „Unia nic nie robi” rozpowszechniane są przez pożytecznych idiotów, także w Polsce. W czasach prawdziwej zarazy bądźmy odporni na wirus kłamstwa”. – Zachęcam pana premiera Donalda Tuska, by – biorąc pod uwagę, że przez kilka lat pełnił bardzo eksponowane stanowisko w UE, w końcu był przewodniczącym Rady Europejskiej – zachęcał swoich kolegów do tego, żeby dynamicznej realizowali programy wsparcia, które są potrzebne. Są kraje, które są w bardzo trudnej sytuacji, choćby Włochy – mówił Andrzej Duda.

Chiny i Rosja rozpoczęły wojnę informacyjną z Zachodem. Główne tezy: „wirus przyszedł z USA” oraz „Unia nic nie robi” rozpowszechniane są przez pożytecznych idiotów, także w Polsce. W czasach prawdziwej zarazy bądźmy odporni na wirus kłamstwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 13, 2020

Rocznica Katynia i katastrofy Tu-154



Pytany o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, prezydent podkreślił, że nie wybiera się do Rosji. – Były plany na obchody 10. rocznicy, ale rzeczywistość jest taka, że musimy być elastyczni i musimy być przygotowani na wszystkie okoliczności. Nie mogę wykluczyć, że jakiekolwiek uroczystości będą odwołane, żeby się nie gromadzić – powiedział Andrzej Duda.



Prezydent przyznał, że nie potrafi odpowiedzieć, czy do Smoleńska pojedzie premier. Poinformował za to, że był plan, aby w późniejszym terminie pojechać na Ukrainę. – Dokładnie w rocznicę mordu katyńskiego i tam na tzw. cmentarzach katyńskich zapalić znicze, złożyć kwiaty i pomodlić się nad grobami pomordowanych polskich oficerów i funkcjonariuszy, ale nie w Rosji. Sytuacja jest taka, jaka jest, więc nikt nie potrafi teraz powiedzieć, czy te plany dojdą do skutku czy nie – mówił prezydent.



Andrzej Duda podkreślił, że rozmawiał z ministrem zdrowia o możliwości dostępu testów na koronawirusa dla wszystkich lekarzy, aby „uspokoić nastroje wśród personelu medycznego”.