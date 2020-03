Donald Trump ogłasza stan wyjątkowy w USA

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek stan wyjątkowy w USA. Pozwoli to na uruchomienie większych funduszy federalnych w walce z koronawirusem.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin na ponad sto państw. Liczba zakażonych... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Wprowadzenie stanu wyjątkowego związanego z chorobą zakaźną pozwala, zgodnie z ustawą z 1988 r., na wsparcie stanów i władz regionalnych oraz wysłanie do szczególnie dotkniętych epidemią miejsc specjalnych zespołów.



Trump zadeklarował, że dzięki temu rozwiązaniu w walce z koronawirusem będzie można wykorzystać do 50 mld dol. Zapowiedział także, że zwiększona zostanie liczba testów na obecność patogenu. Amerykański przywódca spodziewa się ok. 1,4 mln testów w przyszłym tygodniu i ok. 5 mln w ciągu miesiąca.



– Naszym nadrzędnym celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa – zapowiedział Trump.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

#wieszwiecej Polub nas