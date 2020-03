Nie cichnie krytyka marszałka Grodzkiego. „Zachowuje się, jakby był nastolatkiem”

Choć marszałek Senatu od czwartkowego poranka wiedział, że w budynku mogła przebywać osoba zarażona koronawirusem, to nie czekał z rozpoczęciem posiedzenia do momentu, kiedy będą znane wyniki jej badań. Tomasz Grodzki próbował szybko zmienić regulamin Senatu, który wzmocniłby jego rolę. – To jest kuriozalne. Zamiast zawiesić na kilkanaście godzin lub parę dni posiedzenie, to w celu przegłosowania większych uprawnień dla Senatu i tym samym opozycji narażał ludzkie zdrowie i życie. Poleciał do Włoch, wrócił i jakby nigdy nic poszedł do pracy. Marszałek Grodzki zachowuje się, jakby był nastolatkiem, a nie trzecią osobą w państwie – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Czy marszałek nie powinien poczekać aż znane będą wyniki badań osoby, która mogła mieć koronawirusa? Gdyby wynik kobiety był pozytywny, to wszyscy senatorzy, dziennikarze i pracownicy Kancelarii Senatu obecni w budynku trafiliby na kwarantannę. – Rozumiem, że jeżeli sytuacja poważna i wymaga ekstraordynaryjnych kroków, to marszałek Grodzki podjął właśnie takie kroki. Jeżeli jest walka z wirusem, wymagane jest odpowiednie tempo działania. Nie może być zachowań takich jak senatora Karczewskiego, który próbował zatrzymać wszystkich, bo on walczy o stołek – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń, którego zdaniem marszałek Grodzki zabiegał o zmiany w regulaminie, aby izba wyższa parlamentu mogła sprawniej walczyć z koronawirusem.



Senatorowie PiS w czwartek po południu wyszli z sali przed głosowaniem nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu zmian w regulaminie izby, które umożliwić mają szybkie zaproponowanie w Senacie zmian do specustawy ws. koronawirusa. W rezultacie w głosowaniu tym nie było kworum. Senatorowie PiS-u tłumaczyli, że pod pozorem walki z koronawirusem marszałek Grodzki zmienia regulamin Senatu, żeby sprawniej walczyć z rządem. W piątek doszło do dżentelmeńskiej umowy senatorów PiS i opozycji. Zmiana regulaminu będzie jednorazowa, tylko na potrzeby specustawy dotyczącej koronawirusa. Tym samym w sprawach dotyczących zagrożenia życia i zdrowia marszałek może skrócić czas od wpłynięcia projektu ustawy do pierwszego czytania.

Jeszcze wczoraj marszałek Grodzki mówił na konferencji prasowej, że senatorowie PiS nie chcą walczyć z koronawirusem. Później swoją konferencję zorganizował wicemarszałek Stanisław Karczewski z PiS-u. Choć Grodzki został wybrany głosami m.in. Lewicy i PSL, to politycy tych partii dystansują się od jego ostatnich aktywności. – Przepychanki w Senacie, konferencje prasowe marszałków Grodzkiego i Karczewskiego są naprawdę nie na miejscu. Dzisiaj polityka, kampania schodzi na drugi plan. Najważniejsze jest zdrowie i życie obywateli – mówił poseł Lewicy Tomasz Trela.

– Szkoda, że doszło do takich sytuacji. Zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska, która powinna chyba dłużej komunikować swoje racje, popełniły w tej sprawie błędy i nie zachowały się do końca odpowiedzialnie. Dobrze, że wyszliśmy z tego impasu. Ani sytuacja się od tego nie uspokoiła ani politycy nie pokazali odpowiedniej klasy, jeśli chodzi o przygotowanie do trudnego czasu – ocenił rzecznik PSL Miłosz Motyka.

– Marszałek nie panuje nad sytuacją, jeżeli chodzi o Senat. Wczoraj trzymał w dziwnej tajemnicy informacje o osobie, która mogła być zarażona koronawirusem. Tonący brzydko się chwyta. Pan marszałek nie popisuje się swoim intelektem zamiast postępować koncyliacyjnie. Sejm pokazał, że można w chwilach trudnych usiąść do stołu i przyjąć prawie jednogłośnie projekt zmian w ustawie. Zakochany w samym sobie marszałek Grodzki buduje wokół siebie jakiś dziwny klimat, który nie służy wspólnemu frontowi walki z wirusem – powiedział poseł Jan Mosiński z PiS-u.



Czy marszałek próbuje ocieplić wizerunek po powrocie z Włoch i późniejszej wizycie na izbie przyjęć wbrew zaleceniom GIS? – Nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ale pan marszałek jako lekarz wie doskonale, że koronawirus rozwija się w ciągu dwóch tygodni. On może nie mieć dzisiaj wyniku pozytywnego, ale za kilka dni może być zupełnie inaczej. Uważam, że w tym przypadku postąpił bardzo nieroztropnie, jak dzieciak. Jakiekolwiek działania chciałby podjąć, żeby ewentualnie przykryć ten wylot do Włoch niczym Ryszarda Petru na Maderę, to niestety, ale porusza się niczym słoń w składzie porcelany – odpowiedział Mosiński.