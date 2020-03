Dynamika zakażeń w Polsce jest dużo niższa niż we Włoszech, Francji i Niemczech

Włochy nie są jedynym krajem europejskim, w którym notuje się wysokie tempo przyrostu zarażeń koronawirusem. Dynamicznie rośnie również liczba zakażonych w Niemczech i we Francji. Na tym tle Polska wygląda zdecydowanie lepiej.

Portal interia.pl porównał tempo wzrostu liczby zakażeń we Włoszech, Niemczech i Francji, zestawiając je z sytuacją w Polsce.



We Włoszech pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono 16 lutego. Czternastego dnia było już w tym kraju 1053 chorych, zaś siedemnastego 2263.



We Francji liczby są bardzo podobne, nawet nieco wyższe. Pierwsze zachorowania potwierdzono 24 lutego. Czternastego dnia epidemii chorych było 1095, trzy dni później 2284.



Dane z Niemiec wskazują na minimalnie niższe liczby. Pierwsze przypadki koronawirusa potwierdzono tam również 24 lutego. Czternastego dnia odnotowano ich 1022, a siedemnastego 2078.

„Najnowsze dane z piątku 13 marca wskazują, że we Włoszech jest 15 113 przypadków zakażenia, w 27. dniu od odnotowania choroby” – dodaje portal. Tym samym Włochy są państwem, gdzie koronawirus rozprzestrzenił się w najszybszym tempie w Europie i gdzie sytuacja jest dzisiaj zdecydowanie najgorsza.W Polsce czternasty dzień od pojawienia się tzw. zerowego pacjenta przypadnie we wtorek, 17 marca. W 10. dniu od potwierdzenia pierwszego zakażenia mieliśmy 68 chorych. „I to jest dobra informacja, ponieważ wskazuje, że przyrost – na razie – jest znacznie mniej gwałtowny niż w Niemczech, Francji i przede wszystkim we Włoszech” – konkluduje Interia.