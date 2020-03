Kidawa-Błońska apeluje o powszechny dostęp do testów na koronawirusa. Poseł PiS: Przecież już jest

Apeluję do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirusa. Naszym obywatelskim prawem jest wiedza o swoim stanie zdrowia – napisała na Twitterze kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Na jej wpis zareagował poseł PiS Przemysław Czarnek.

Jak argumentuje Kidawa-Błońska, „Polacy chcą mieć pewność, że nie są zarażeni i nie stanowią zagrożenia dla innych”. W odpowiedzi na jej apel poseł PiS Przemysław Czarnek napisał, że w Polsce jest powszechny dostęp do testów na koronawirusa, ponieważ każdy, kto ma objawy jest badany.



„O co Pani chodzi zatem? O szturm 37 mln zdrowych ludzi na szpitale?” – dodał.



Wpis kandydatki PO na prezydenta nie spodobał się także wielu internautom. Niektórzy z nich ocenili, że Kidawa-Błońska próbuje uprawiać politykę na pandemii.

Pragnę Panią poinformować, że w Polsce JEST powszechny dostęp do testów na koronawirusa. Każdy, kto ma objawy jest badany. O co Pani chodzi zatem? O szturm 37 mln zdrowych ludzi na szpitale?!!! ... Tylko odpowiedzialny Prezydent #andrzejduda2020 https://t.co/EO7ztZtbyO

Najgorsze co można zrobić w tej sytuacji . Uprawiać politykę na wirusie . Niegodne zachowanie Pani Kidawy .

Będę to powtarzać w kółko, bo tak jest: pani MKB nie kieruje się troską o nas, ma to w nosie. WSZYSTKIE jej działania są obliczone na zbijanie kapitału politycznego co też jej nie idzie. Ona nie jest prawdziwa. Ona jest wykreowana.