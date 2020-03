Premier: Jako jedni z pierwszych przywracamy granice z UE

Tymczasowy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, przywrócenie granic z Unią Europejską, zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób – to najnowsze obostrzenia, o których poinformował w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, co pozwala nakładać ograniczenia pomocne w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Restauracje i bary będą mogły sprzedawać jedzenie tylko na wynos lub z dostawą. Zamknięte będą galerie handlowe z wyjątkiem mieszczących się w nich sklepów spożywczych, aptek czy pralni.

– Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów – poinformował Mateusz Morawiecki.

Kwarantanna domowa, każdy otrzyma szczegółowa informacje na granicy — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 13, 2020

Premier mówił, że chce, aby Polska była „o krok przed innymi krajami”, chociaż na razie, w naszym kraju wciąż osób zakażonych jest „stosunkowo niewiele”. – Naszym głównym zadaniem jest powstrzymanie szybkiego tempa przyrostu zakażeń, jaki zarejestrowali nasi sąsiedzi – podkreślił prezes Rady Ministrów.Rząd polski nie kryje, że zamierza „w maksymalnym stopniu ograniczyć przepływ ludzi, gdyż to zapobiegnie szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa”. Jak mówił premier: „nie chcemy, aby koronawirus napływał do nas znowu dużymi falami”.

Granice zamknięte dla cudzoziemców



Zgodnie z najnowszymi obostrzeniami, Polacy znajdujący się poza ojczyzną, po powrocie do kraju zostaną zarejestrowani, przebadani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę codziennie. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.



Wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone. To skutek czasowego zamknięcia granic dla cudzoziemców. Obostrzenia te nie dotyczą: małżonków i dzieci obywateli polskich, posiadaczy Kart Polaka oraz osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.



Mateusz Morawiecki zaprzeczył, jakoby planowano zamykanie miast i ulic. Zaznaczył, że nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej miejscowości.

Kawiarnie i restauracje bez gości



– Od soboty ograniczamy działalność galerii handlowych. Czynne jednak pozostaną w nich sklepy spożywcze, apteki, pralnie czy drogerie. Zdecydowaliśmy o tymczasowym działaniu innych sklepów w galeriach handlowych – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Podjęliśmy jeszcze decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, pubów, barów, klubów, kasyn i innych miejsc rozrywki – dodał.



Inaczej działać będą teraz restauracje, kawiarnie i bary. Nie będą w nich mogli przebywać klienci. Placówki te jednak mogą dostarczać jedzenie na wynos lub z dowozem. Wszystkie sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów pozostają otwarte. O ile oczywiście nie działają w galeriach handlowych.



Przewodniczący Episkopatu: stosujmy się rozporządzenia organów państwowych by na Mszy św. w kościołach przebywało do 50 osób



Pełna treść Komunikatu: https://t.co/HqgpxS22pm pic.twitter.com/cMuKPhVzLR — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) March 13, 2020

Rząd zdecydował także o wprowadzenie „zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób, o charakterze publicznym, państwowym i religijnym”. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. Zamknięto także siłownie, baseny, kluby taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina.

Wojna z fake newsami o pandemii



Mateusz Morawiecki zapowiedział także „bezwzględną wojnę epidemii fake newsów i dezinformacji, która może przyspieszyć rozwój właściwej epidemii”. Podkreślił, że sprawdzone informacje nt. koronawirusa można znaleźć na oficjalnych profilach rządu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych z domeną gov.pl.



– Bardzo proszę o ostrożność, bo jeden nieprawdziwy komunikat może naprawdę doprowadzić do wielu nieprzyjemnych zdarzeń, do tragedii innych ludzi. Odpowiedzialność za zdrowie publiczne zaczyna się również od opublikowania jakiegoś niewinnego zdjęcia. Niewinne zdjęcie, które wprowadza w błąd, może doprowadzić do paniki; kulę śniegową trudno będzie zatrzymać – ostrzegał szef rządu.



Zdaniem premiera „służba zdrowia w Polsce ma wystarczającą liczbę środków ochronnych i ponad 10 tys. respiratorów”. Zapewnił, że magazyny rządowe na bieżąco realizują zamówienia ze szpitali i placówek zdrowotnych. Zwiększane mają także być liczby testów osób zagrożonych koronawirusem.