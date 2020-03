„Szerzycie fake newsy, jesteście bandą nieodpowiedzialnych ludzi". Mocne nagranie z przesłaniem do opozycji

Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa szerzą się fake newsy na temat patogenu. Swój udział w podawaniu wielu nieprawdziwych informacji mają politycy opozycji, którzy zarzucają m.in. rządowi nieudolność w walce z Covid-19.

Jeszcze zanim potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa niektórzy politycy opozycji sugerowali, że polski rząd ukrywa informacje o osobach zakażonych patogenem. Taką narrację przyjął m.in. szef PO Borys Budka, który przekonywał swego czasu, że „nie może dochodzić do sytuacji, w których jest jakiekolwiek podejrzenie, że ktokolwiek może ukrywać przed opinią publiczną fakt, że przypadki tego wirusa już są w Polsce”.



Argument ten był powtarzany przez rzecznika prasowego ugrupowania Jana Grabca czy kandydatkę PO na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską. Również Adam Szłapka, lider Nowoczesnej i rzecznik sztabu Kidawy-Błońskiej sugerował, że władza może ukrywać przypadki zakażenia w Polsce.



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przekonywał z kolei, że groźniejsza od Covid-19 jest grypa. Jego słowom przeczy jednak obecna wiedza na temat nowego koronawirusa. Niektórzy politycy przekazują także nieprawdziwe informacje dotyczące planów rządu związanych z walką z patogenem.



W reakcji na szerzenie fałszywych informacji na ten temat jeden z użytkowników Twittera opublikował nagranie z przesłaniem do polityków opozycji.



– Mam nadzieję, że ten wirus was zabije. Nie w sensie jako ludzi, bo tutaj życzę wam zdrowia i wszystkiego dobrego, ale że was zabije jako opcję polityczną. (…) Jesteście bandą nieodpowiedzialnych ludzi – mówi internauta.

