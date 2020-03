Ponad 40 więźniów w Polsce przechodzi kwarantannę w izolowanych celach

41 osadzonych oraz 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej skierowano na kwarantannę w związku z możliwością podejrzenia zakażenia koronawirusem – poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W przypadku więźniów i aresztantów, zdecydowano o umieszczeniu ich w izolowanych celach. Funkcjonariusze zaś odbywają kwarantannę w domach.

W polskich więzieniach dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Według ministerstwa sprawiedliwości wobec 41 osadzonych zdecydowano się na poddanie ich profilaktycznej kwarantannie.



Trafili oni do izolowanych cel. Osadzeni poddani kwarantannie, trafili do polskich więzień lub aresztów z krajów, w których występuje koronawirus.

źródło: portal tvp.info, ms.gov.pl, pap

Na domową kwarantannę trafiło jednocześnie 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zwrócił uwagę, że od 12 marca wszyscy wchodzący do placówek penitencjarnych mają mierzoną temperaturę. Dotyczy to zarówno osób odwiedzających, jak i funkcjonariuszy, a także osadzonych, którzy wykonują pracę na zewnątrz. – Zdarzyło się zaledwie kilka osób odwiedzających, które miały temperaturę podwyższoną powyżej 38 stopni. Te osoby nie weszły na teren jednostek penitencjarnych – mówił.Wójcik zapowiedział, że w przypadku rozszerzania się koronawirusa może zostać wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin w placówkach penitencjarnych. Podkreślił, że działania te są wprowadzone po to, aby chronić osoby osadzone.Wiceminister poinformował także, że na polecenie Zbigniewa Ziobro sprawdzone zostały możliwości produkcyjne zakładów przywięziennych, pod kątem produkcji środków dezynfekcyjnych, maseczek i ubrań ochronnych.