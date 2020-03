Amerykańskie media: Trump wprowadzi stan wyjątkowy

Prezydent USA Donald Trump wprowadzi stan wyjątkowy ze względu na epidemię koronawirusa, co pozwoli na uruchomienie większych funduszy federalnych na walkę z Covid-19 – podała w piątek agencja Bloomberga, powołując się na swoje źródła. Informacja ta została przekazana także przez telewizję NBC News, która powołuje się na dwóch urzędników administracji Trumpa.

Bloomberg zastrzega, że Biały Dom nie odpowiedział na pytania dotyczące tej informacji. Również agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło podała, że Trump ogłosi stan wyjątkowy, aby zwiększyć pomoc dla poszczególnych stanów.



Wprowadzenie stanu wyjątkowego związanego z chorobą zakaźną pozwala, zgodnie z ustawą z 1988 r., na wsparcie stanów i władz regionalnych oraz wysłanie do szczególnie dotkniętych epidemią miejsc specjalnych zespołów - pisze Reuters.



Amerykański prezydent zapowiedział konferencję prasową na temat koronawirusa na godz. 15 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce).

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!