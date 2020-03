Poseł KO mówi o zamkniętych sklepach i wojsku na ulicach. „Takie fake newsy powinny być karalne”

– Od rana ciągle odbieram telefony i wiadomości od ludzi, którzy pytają, czy to prawda, że w niedzielę zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, zostaną zamknięte wszystkie sklepy i wyprowadzone zostanie wojsko na ulice. Są szczegóły w tych e-mailach, nie chcę ich cytować, ale domagam się od rządu pilnego zdementowania tych pogłosek – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Mirosław Suchoń. Przypomnieliśmy parlamentarzyście, że premier kilka razy dementował takie doniesienia – Nie, nikt tego nie zdementował – odpowiedział. Zdaniem posła PiS Jana Mosińskiego rozpowszechnianie fake newsów dotyczących koronawirusa powinno być karalne.

O wojsku na ulicach pisał też na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld. – Ludzie oszaleli czy co? Wypisują, że na przedmieściach Warszawy stacjonują jednostki wojskowe, bo ponoć Warszawa ma być zamknięta – stwierdził.



Do takich spekulacji odniósł się już wczoraj premier Mateusz Morawiecki. – Docierają do mnie najrozmaitsze plotki, różne, niesprawdzone informacje, jak np. te o zamykaniu sklepów, zamykaniu miast. To są absolutne fake newsy – nie ma takich planów, nie ma takiego scenariusza – oświadczył szef rządu.



– Dostaję wiadomości na Facebooku, czy nie można zastosować jakiegoś rygoru wobec tych, którzy takie fake newsy rozsiewają. Ludzi to coraz bardziej denerwuje. Na chwilę obecną rząd panuje nad sytuacją w sposób wystarczający, zapewniający bezpieczeństwo obywateli. Opozycja przekazuje informacje, które tylko dolewają oliwy do ognia i powodują niepokój wśród obywateli. To powinno być karalne, jak sugerują mi niektórzy wyborcy. Powiem brutalnie do polityków Platformy Obywatelskiej: „Zamknijcie buzie!”. To będzie najlepsze wyjście na chwilę obecną – mówił nam poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.



Politycy opozycji krytykują też działalność kościołów. – Trzeba uważać, żeby kościoły nie stały się źródłem roznoszenia zarazków podczas przekazywania znaku pokoju czy komunii świętej albo wodą święconą, która jest przy wejściu do każdego kościoła. Jeśli zamykamy kina i jest wprowadzony zakaz zgromadzeń powyżej tysiąca osób i 500 osób w przestrzeni zamkniętej, to w kościele nie powinno przebywać więcej niż 500 osób. Przecież jest telewizja publiczna, telewizja Trwam, które transmitują msze. Kapłani mogą z komunią świętą udać się po kolędzie, do domów – mówiła była posłanka PO Joanna Augustynowska.

Czy taka „ponowna kolęda” nie doprowadziłaby do jeszcze większego rozprzestrzeniania się wirusa od domu do domu? – Można czasowo ograniczyć przekazywanie komunii świętej. Można przekazywać komunię świętą niebezpośrednio do ust. Można wprowadzić czasowe środki zabezpieczające. Trzeba się zastanowić, co jest priorytetem. Dla mnie priorytetem jest dbanie o życie i zdrowie ludzkie. Wiem, że społeczeństwu potrzebny jest kościół, ale chcę, żeby miejsca, do których idą, nie były źródłem wylęgarni. Rekolekcje wielkopostne można ograniczyć. Jeśli moje dzieci mają się uczyć online matematyki, to mogą się też rekolekcje odbywać online – odpowiedziała Augustynowska.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka zabrał z kolei głos na temat galerii handlowych, w których nadal przebywają często duże skupiska ludzi. – Na pewno apele i zalecenie, aby ludzie nie skupiali się w takich miejscach jak przestrzenie handlowe ma sens. Myślę, że właściwym byłoby też czasowe albo całościowe wyłączenie tej przestrzeni kawiarnianej i tej restauracyjnej, gdzie jest najwięcej ludzi w centrach handlowych. Warto byłoby też, żeby na przykład straż miejska sprawdzała centra handlowe, czy uczniowie stosują się do zaleceń rządu i zostają w domu – zaproponował Motyka.



– Z zażenowaniem obserwuję, jak lewica i środowiska liberalne chcą się rozprawić z Kościołem, który ma 2 tysiące lat. Różne były pandemie, choroby w przeciągu tysiącleci. Co do galerii i wielkopowierzchniowych sklepów, to pani minister Emilewicz powiedziała, że nie planujemy żadnych działań w tym zakresie – powiedział poseł Mosiński z PiS-u.



Czy centra handlowe powinny być zamykane? – Na dzisiaj nie. Rząd nie panikuje, ale jeśli za kilka dni będzie tych zachorowań kilkaset, to trzeba się nad tym zastanowić. Wiadomo, że takie działania miałyby wpływ na gospodarkę. Chodzi o to, żeby był on jak najmniejszy, dlatego w Polsce na razie nie ma tego typu decyzji – mówił eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



Polityk odniósł się też do ewentualnego zamknięcia granic lub zakazu wjazdu dla obywateli poszczególnych krajów, jaki zastosowały m.in. Stany Zjednoczone wobec osób z Unii Europejskiej. – To dość oczywisty środek obronny. Nie ma co się obrażać na Amerykę, że to zrobiła, ale nie jest to posunięcie do końca logiczne. Choć nie pozwala przylecieć osobom z UE, to robi wyjątek dla Wielkiej Brytanii. To kuriozalne, bo tam ognisko koronawirusa jest większe niż w większości krajów członkowskich Unii – stwierdził Czarnecki, którego zdaniem Polska również powinna obserwować sytuację w sąsiednich krajach, zwłaszcza w Niemczech, przed decyzją o ewentualnych ograniczeniach.



Politycy opozycji nie przesądzają, czy zamknięcie granic będzie konieczne. – Władze powinny bardzo poważnie analizować bieżącą sytuację, być może rząd będzie musiał bardzo poważnie przeanalizować wprowadzenie stanu wyjątkowego. Oczekuję, że kolejna Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie poświęcona między innymi temu – powiedział poseł Lewicy Tomasz Trela.