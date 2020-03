Londyn: Nawet 80 proc. ludności może zostać zakażone koronawirusem

Brytyjski resort zdrowia ostrzega, że szczyt epidemii koronawirusa na terenie Zjednoczonego Królestwa może nastąpić za kilka tygodni, a zakażonych może być 80 proc. ludności. W czwartek wieczorem premier Boris Johnson mówił: muszę być szczery z brytyjską opinią publiczną, o wiele więcej rodzin straci przedwcześnie bliskich! Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin z 590 do 798. Zmarło 10 osób.

SOP odradzała marszałkowi Grodzkiemu wyjazd do Włoch Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pojechał na urlop do Włoch, chociaż Służba Ochrony Państwa odradzała mu taki wyjazd – wynika z ustaleń Wirtualnej... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu ostatnich 24 godzin z 590 do 798, co oznacza największy wzrost od początku epidemii. Od tego czasu na obecność koronawirusa przetestowano 32 771 osób, z czego w 31 973 przypadkach wynik był negatywny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP, IAR

Dariusz Bohatkiewicz, korespondent TVP w Londynie, zwrócił uwagę, że mimo apeli opozycji, premier Boris Johnson nie zdecydował się, aby zamknąć szkoły. – W takim bardzo emocjonalnym przemówieniu mówił, że każda osoba, która ma gorączkę, powinna pozostać w domu od siedmiu do czternastu dni. Sytuacja jest poważna, ponieważ od wczoraj odnotowano wzrost liczby zakażonych o 208 przypadków. Brytyjski resort zdrowia ostrzega, że szczyt epidemii koronawirusa na terenie Zjednoczonego Królestwa, może nastąpić za kilka tygodni, a zakażonych może być 80 proc. ludności. W czwartek wieczorem premier Boris Johnson mówił: muszę być szczery z brytyjską opinią publiczną, o wiele więcej rodzin straci przedwcześnie bliskich! – relacjonował Bohatkiewicz.W związku z epidemią, do 3 kwietnia odwołano mecze Premier League. Jednak, na co zwrócił uwagę nasz korespondent, Brytyjczycy nie zrezygnowali z odwiedzania pubów i restauracji.W czwartek rząd Borisa Johnsona ogłosił przejście z fazy powstrzymywania epidemii do jej opóźniania, nie zdecydował się jednak na żadne drastyczne kroki, które podejmowane są w innych krajach europejskich, jak zamykanie granic czy zakaz zgromadzeń publicznych. Pierwsze dwa zakażenia w Wielkiej Brytanii wykryto 31 stycznia, a pierwszy zgon miał miejsce 5 marca. Ogółem w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 10 osób.