Kard. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej mszy świętej

Metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy do 29 marca osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz osobom z objawami infekcji.

„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.” – podał w piątek w komunikacie Kanclerz Kurii ks. dr Janusz Bodzon.



Jak wskazano, dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem, a także pracownicy służby zdrowia.



W czwartek Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski podjęła decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem, m.in. rekomendowano biskupom udzielenie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej.

