„Przykład Polski to jest to, co rząd Hiszpanii powinien był zrobić i nie zrobił”

„Podczas gdy rząd Hiszpanii nie podejmuje odpowiednich środków zaradczych przy 3 tys. zakażonych, inne rządy europejskie potraktowały epidemię koronawirusa dużo poważniej” – pisze hiszpański portal outono.net. I jako przykład podaje rząd polski, który „potraktował problem dużo poważniej” zanim w Polsce w ogóle pojawił się wirus.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Pierwsze środki ostrożności na lotniskach wprowadzono w Polsce 25 stycznia. Nakazano wówczas pasażerom rejsów z Chin wypełnianie formularza, który pozwoliłby służbom na kontakt z nimi” – czytamy na outono.net. Autor artykułu przypomina, że jeszcze w styczniu ministerstwo zdrowia podjęło kolejne kroki (wydano wówczas wytyczne dla szpitali), 19 lutego liczba osób pod obserwacją przekraczała 1 tys., a „27 lutego 47 osób hospitalizowano, 55 przebywało w kwarantannie w swoich domach, a pod obserwacją znajdowało się łącznie 1570 osób, choć jeszcze nie stwierdzono w Polsce żadnego przypadku koronawirusa.”



„Mimo to rząd nie lekceważył problemu. Tego samego dnia minister zdrowia, Łukasz Szumowski, oświadczył, że w najbliższych dniach spodziewa się potwierdzonych przypadków zarażenia” – pisze outono.net. I porównuje to z postępowaniem władz Hiszpanii, które „nie podjęły poważnych działań aż do 9 marca, czyli 25 dni po pierwszym zgonie. Wtedy było już 1231 zarażonych i 30 zgonów”. Przypomina przy tym, że jeszcze 31 stycznia minister zdrowia Hiszpanii zapewniał, że w tym kraju wystąpią „co najwyżej pojedyncze przypadki” zdiagnozowania koronawirusa.



Autor zwraca uwagę na uchwalenie w ciągu dwóch pierwszych dni marca (przed stwierdzeniem pierwszego zakażenia) ustawy specjalnej regulującej profilaktykę i zwalczanie koronawirusa i „wyjątkową zgodność” posłów, z których 400 głosowało za projektem dzięki temu, że „rząd zaprosił opozycję do udziału w wysiłkach podejmowanych w walce z koronawirusem”. Z drugiej strony – pisze outono.net – sześć tygodni po pierwszym zakażeniu nie tylko „Hiszpania nie posiada podobnej regulacji”, ale nawet „nie ogłoszono” zamiaru jej procedowania w Kongresie Deputowanych.



Różnice w działaniach rządów Mateusza Morawieckiego i Pedra Sáncheza widać także w poszczególnych decyzjach. I tak „Polska zakazała zgromadzeń publicznych przy 18 zarażonych, Hiszpania zezwalała na manifestacje przy 674 zarażonych i 17 zgonach” – czytamy na portalu.

Między innymi chodzi o manifestację feministek w Madrycie 8 marca, w której uczestniczyło 120 tys. osób, w tym kilkoro członków rządu, „ułatwiając w ten sposób masowe rozprzestrzenienie się epidemii”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: outono.net

O ile Morawiecki zwołał po pierwszym potwierdzeniu zakażenia szereg konferencji prasowych, o tyle Sánchez nie rozmawiał z mediami przez sześć tygodni. Gdy Polska zamknęła szkoły mając 25 zarażonych, to Hiszpania nie uczyniła tego, mimo przekroczenia liczby 3 tys. (11 marca wydano jedynie rekomendację dla wspólnot autonomicznych, by zamykały szkoły w regionach najciężej dotkniętych) – wylicza autor.Portal zza Pirenejów konkluduje, że „właściwe działanie rządu polskiego” stanowi dowód na to, jak źle zachował się rząd w Madrycie. Podkreśla różnicę kwalifikacji szefów resortów (Szumowski to kardiolog i elektrofizjolog z praktyką, jego hiszpański odpowiednik Salvador Illa to filozof, ale za to zasłużony działacz Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej), ale również zdolność przewidywania samego szefa gabinetu. „Mateusz Morawiecki potraktował kryzys na poważnie, zanim potwierdzono pierwszy przypadek”.