Prezydent Brazylii z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa

Pierwszy test na obecność koronawirusa u prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro dał wynik pozytywny – podał w piątek dziennik „O Dia”. Ostateczny wynik wykazał jednak, że brazylijski przywódca nie ma patogenu – informuje amerykańska stacja Fox News.

Według dziennika „O Dia” w wystąpieniu telewizyjnym w czwartek wieczorem Bolsonaro był blady i wyglądał na osłabionego, a wynik testu został przekazany prezydentowi w piątek.



Informację o pozytywnym wyniku pierwszego testu u Bolsonaro przekazała także amerykańska telewizja Fox News. Prezydent Brazylii potwierdził ten fakt w rozmowie z dziennikarzami stacji. Po przeprowadzeniu drugiego testu wykluczono jednak ostatecznie obecność patogenu u polityka.



Wcześniej Biały Dom planował zwołanie specjalnego spotkania, ponieważ z prezydentem Brazylii spotkał się niedawno amerykański przywódca Donald Trump.

