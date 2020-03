SOP odradzała marszałkowi Grodzkiemu wyjazd do Włoch

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pojechał na urlop do Włoch, chociaż Służba Ochrony Państwa odradzała mu taki wyjazd – wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Sam Grodzki przekonywał, że sprawdzał, czy region, do którego pojechał znajdował się na liście zagrożonych koronawirusem.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pojechał na narty do Włoch wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, w czasie, gdy w kraju tym szalała już epidemia koronawirusa. Portal Wirtualna Polska ujawnił w piątek, że SOP „od początku nie rekomendowała podróży w to miejsce i odradzała” ją marszałkowi. Także polski MSZ oficjalnie przestrzegał przed wyjazdami do Włoch, w związku z ryzykiem zakażenia się Covid-19.

źródło: wp.pl, tvp.info

Funkcjonariusze SOP, którzy pilnowali Grodzkiego trafili na 14-dniową kwarantannę. Według wp.pl, nie stwierdzono u nich koronawirusa.Marszałek Senatu bronił publicznie swojej decyzji o feriach we Włoszech. – Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym byłem, nie było w momencie mojego wyjazdu ani jednego przypadku koronawirusa – mówił Grodzki w „Kropce nad i” w TVN.Tomasz Grodzki opublikował w poniedziałek na Twitterze negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Polityk twierdził, że przebadał się w „poczuciu odpowiedzialności”. Przyznał jednak, że poszedł na izbę przyjęć, aby przeprowadzić test.