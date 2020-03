Włochy. Policja i wojsko kontrolują, czy ludzie nie wychodzą z domów

Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Wiemy, jakie są liczby; statystyki są przerażające, zmieniają się każdego dnia – informuje korespondentka TVP we Włoszech Magdalena Wolińska-Riedi.

Jak informuje dziennikarka, na ulicach nie ma praktycznie żywej duszy. – Na szczęście ludzie wreszcie posłuchali władz i pozostają w domach, bo sami widzą, co się dzieje, słuchając każdego dnia o 18 konferencji aktualizującej, z siedziby włoskiej obrony cywilnej – mówi korespondentka TVP.



W kraju otwarte są tylko apteki i sklepy spożywcze, a policja przy wsparciu wojska kontroluje, czy ludzie nie wychodzą z domów.



Według najnowszego bilansu, z 827 do 1016 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Od początku kryzysu epidemiologicznego zanotowano w kraju ok. 15 tys. przypadków zakażenia patogenem.



Szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli poinformował, że liczba zakażonych wzrosła od środy o ponad 2200. Łączna liczba wyleczonych wynosi 1258.

