Na Ukrainie zmarła 71-letnia kobieta, która wróciła z Polski

71-letnia mieszkanka Radomyśla, która zmarła w związku z powikłaniami po koronawirusie, wróciła do Ukrainy z Polski – poinformowało ukraińskie ministerstwo zdrowia za pośrednictwem serwisu Telegram. Kobieta przyjechała do rodzinnego miasta przez Lwów, w którym się zatrzymała na jakiś czas. To pierwsza ofiara Covid-19 na Ukrainie. Władze w Kijowie zdecydowały, że od niedzieli granice Ukrainy będą zamknięte dla obcokrajowców.

Kobieta 1 marca wróciła do kraju po pobycie w Polsce. Po drodze zatrzymała się we Lwowie, gdzie odwiedziła krewnych. O zdiagnozowaniu wirusa u 71-latki poinformowano w czwartek. Pierwsze symptomy pojawiły się u niej 3 marca. W czwartek wieczorem władze medyczne powiadomiły, że krewni kobiety są pod obserwacją medyczną i nie mają symptomów choroby.



Na Ukrainie zarejestrowano dotąd trzy przypadki koronawirusa. Władze w Kijowie zdecydowały, że od niedzieli granice Ukrainy będą zamknięte dla obcokrajowców.

