Prezydent Duda: Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie

– Żywności nie zabraknie, jest jej pod dostatkiem; wszystko, co jest potrzebne jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania – zapewnił prezydent Andrzej Duda w piątek po wizycie w Banku Żywności w Ciechanowie (woj. mazowieckie).

Prezydent przypomniał, że osoby, które są w trudnej sytuacji z uwagi na objęcie ich kwarantanną i nie mogą zrobić same zakupów, będą wyszukiwane przez ośrodki pomocy społecznej, które będą taką pomoc dostarczać.



Apelował także, aby wszyscy, którzy mają wiedzę o takich osobach, zgłaszali zapotrzebowanie do ośrodków pomocy społecznej.



Podkreślił, że magazyn w Ciechanowie jest pełen i gotowy do dostarczania żywności.



– Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania – powiedział prezydent.





„Nie jest w tej chwili rozważane wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego”



– Nie ma w tej chwili wniosku ze strony Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego; nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie – powiedział prezydent.



Na briefingu prasowym Duda zwrócił uwagę, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pojawiają się różne plotki. – Między innymi dzisiaj słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa, nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie ma takiego wniosku, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie – oświadczył prezydent.



– Oczywiście, że sytuacja się zmienia i ona być może za kilka dni będzie już zupełnie inna. Ale dzisiaj nie ma w ogóle takiej dyskusji – dodał.



Prezydent zwracał uwagę, że przyrost liczby zakażeń od czwartku do piątku jest mniejszy, niż się spodziewano. – Wczoraj wieczorem było ich 51, dzisiaj jest ponad 60, ale to jest dużo mniej, niż myślano, że będzie w tym okresie, więc bardzo proszę o zachowanie spokoju" - apelował, dodając, że polskie władze robią wszystko, co możliwe, żeby zapanować nad sytuacją.





„Panika jest absolutnie nieuzasadniona”



Żywności w Polsce nie zabraknie, panika jest absolutnie nieuzasadniona – zapewnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Jesteśmy krajem nadwyżek, których nie są w stanie sami Polacy zjeść – dodał minister, który wraz z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedził Bank Żywności w Ciechanowie.



Ardanowski podczas wspólnej konferencji z prezydentem oświadczył, że na polecenie głowy państwa ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resort rolnictwa doprecyzowały i rozszerzyły program operacyjny pomocy żywnościowej, który od kilku lat jest realizowany jako pomoc dla ludzi ubogich.



– W tym roku z tego programu dedykowanego ludziom ubogim korzysta ok. 1,5 mln osób. Rozszerzyliśmy to, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację związaną z osobami, które będą musiały na jakiś czas ograniczyć swoją aktywność, tych którzy będą na kwarantannie, o te osoby, które będą wskazywane przez ośrodki pomocy społecznej – mówił Ardanowski.



Jak dodał, magazyny żywności są dobrze zaopatrzone. Zapewnił ponadto, że polskie rolnictwo ma wysoką produktywność. – Jesteśmy krajem nadwyżek, których nie są w stanie sami Polacy zjeść – zapewnił minister. Podkreślił, że chwilowe niedobory w sklepach niektórych produktów, są naturalną reakcją ludzi, którzy boją się różnych plotek i sugestii, że handel przestanie działać.



– To wszystko w ciągu kilku, kilkunastu dni może być natychmiast nadrabiane, ponieważ firmy przetwórcze produkują tyle, ile sklepy zamawiają. Produkcja jest w toku – zapewnił. Dodał, że polskie rolnictwo ma ogromne zapasy surowców – zbóż konsumpcyjnych, ziemniaków, warzyw, owoców, masła, różnego rodzaju mięsa czy mleka.



– Żywności w Polsce nie zabraknie (...) ta panika jest absolutnie nieuzasadniona – podkreślił Ardanowski.



Minister zaapelował jednocześnie do Polaków o nie marnowanie żywności. – Żebyśmy nie marnowali tej żywności, żebyśmy jej potem nie wyrzucali, bo jest to i nielogiczne, bo marnuje pracę rolników, marnuje zasoby przyrody. Jest również niemoralne, jest grzechem – zaznaczył Ardanowski.