Ekstraklasa zawieszona! O Ligę Mistrzów zagra... Piast?

Władze PKO Ekstraklasy podjęły jedyną rozsądną decyzję i zawiesiły trwające rozgrywki. Na razie do końca marca. Co dalej? Kto zostanie ogłoszony mistrzem? Nie wiadomo. „Będziemy działać na bieżąco” – zapewnia prezes spółki, Marcin Amunicki.

„W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone” – napisano w oświadczeniu na oficjalnej stronie rozgrywek.



Grania nie będzie co najmniej do końca marca. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak na to, że sezon nie zostanie dokończony.



– W ciągu ostatniej doby przeprowadziliśmy szereg konsultacji ze Związkiem oraz z innymi ligami, które również podjęły decyzje o przełożeniu meczów. Zasięgnęliśmy także opinii organów administracji państwowej oraz władz sanitarnych. Prawdopodobną datę wznowienia rozgrywek ustalimy w zależności od aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem [COVID-19] lub decyzji UEFA, dotyczących zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych. W najbliższy wtorek odbędą się konsultacje UEFA z federacjami oraz ECA i European Leagues, które mogą mieć wpływ na tegoroczny kalendarz lub plany rozgrywek UEFA na kolejny sezon. W zależności od ustaleń będziemy działać na bieżąco w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i klubami – powiedział Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.

#wieszwiecej Polub nas

Jako Prawnik widze to tak, ze jesli rozgrywki nie zostana wznowione to nikt z ESA nie spada a do Europejskich Pucharow awansuja druzyny wedlug kolejnosci z konca zeszlego sezonu����‍♂️ — B(L)1916 (@BL_1916) March 13, 2020

źródło: PORTAL TVP.INFO/EKSTRAKLASA.ORG

Sytuacja jest dynamiczna. Jeśli nic nie zmieni się w tabeli, mistrzem powinna zostać Legia. Z Ekstraklasy spadłyby natomiast ŁKS Łódź, Korona Kielce i Arka Gdynia. Dla zdegradowanej trójki podobne rozstrzygnięcia byłyby jednak krzywdzące. Również Lech, Cracovia i inne zespoły walczące o tytuł czułyby ogromny niedosyt.Czy grozi nam zatem bezkrólewie? Czy w kolejnym sezonie w Ekstraklasie zagrają... 22 drużyny (nikt nie spadnie, sześć z I ligi awansuje)? Na ten moment można tylko snuć domysły. Oliwy do ognia dolał były prezes warszawskiego klubu, Bogusław Leśnodorski.– Jako prawnik widzę to tak, że jeśli rozgrywki nie zostaną wznowione, to nikt z Ekstraklasy nie spadnie, a do europejskich pucharów awansują drużyny według kolejności z poprzedniego sezonu – napisał, wzbudzając wściekłość kibiców stołecznego klubu.Sytuację uspokoił nieco Paweł Mogielnicki, właściciel portalu 90minut.pl. – Wydaje mi się, że UEFA nie dopuści do tego. Oczywiście nie ze względów na nas. Ale w krajach top-4 pozmieniały się czołówki. Innym klubom należała się LM rok temu, a inne walczą o nią teraz. O najmożniejszych UEFA będzie musiała zadbać, więc dostosuje terminarz do sytuacji – napisał.Na razie wiadomo tylko jedno: dopóki szaleje koronawirus, żadne wiążące decyzje nie zostaną podjęte.